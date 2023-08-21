ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 августа в размере 94,1424 руб.

21 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 августа, составляет 94,1424 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 73,77 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 57083,200 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1169,013 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7937 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 102,3451 руб. Минимальный курс евро составил 101,34 руб., максимальный - 103,11 руб. Было заключено 10345... Минимальный курс евро составил 101,34 руб., максимальный - 103,11 руб. Было заключено 10345... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4847 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,9613 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,045 руб., максимальный - 94,725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 93,045 руб., максимальный - 94,725 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 767 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,8453 руб. Минимальный курс юаня составил 12,701 руб., максимальный - 12,933 руб. Было заключено 63992... Минимальный курс юаня составил 12,701 руб., максимальный - 12,933 руб. Было заключено 63992... читать дальше

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Американская инвестиционная компания Roark Capital близка к заключению сделки по покупке сети ресторанов быстрого питания Subway примерно за $9,6 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. На покупку сети, известной своими сэндвичами,... На покупку сети, известной своими сэндвичами,... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся на позитиве, завершил понедельник ростом индикаторов почти на процент. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,92% и составил 3139,93 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,92% и составил 3139,93 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск увеличился на 0,96% - до 1057,02 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск увеличился на 0,96% - до 1057,02 пункта. Рынки... Рынки... читать дальше

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Цены на дизельное топливо на столичных АЗС на минувшей неделе значительно ускорили рост, бензин продолжает умеренно дорожать, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА). По итогам прошлой недели средневзвешенная розничная цена дизтоплива в Москве выросла на 68... По итогам прошлой недели средневзвешенная розничная цена дизтоплива в Москве выросла на 68... читать дальше

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Экономика Китая демонстрирует признаки восстановления, несмотря на краткосрочные трудности, пишет Securities Daily со ссылкой на мнения экономистов. В частности, инвестиции в высокотехнологичную сферу в январе-июле выросли на 11,5% в годовом выражении, при том что... В частности, инвестиции в высокотехнологичную сферу в январе-июле выросли на 11,5% в годовом выражении, при том что... читать дальше

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Средняя сумма ежемесячных ипотечных выплат в Великобритании превысила стоимость аренды жилья впервые с 2010 года, сообщает BBC со ссылкой на исследование компании Zoopla. Средний размер арендной платы в стране в настоящее время составляет 1,163 тыс. фунтов стерлингов... Средний размер арендной платы в стране в настоящее время составляет 1,163 тыс. фунтов стерлингов... читать дальше

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Проект постановления о продлении до 31 августа 2024 года взимания пошлин на экспорт подсолнечника, масла и шрота согласован и внесен в правительство, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития. Предусмотрен также перевод экспортной пошлины на подсолнечник в... Предусмотрен также перевод экспортной пошлины на подсолнечник в... читать дальше

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Индийская нефтегазовая корпорация Oil and Natural Gas Corp. (ONGC), планирует направить до 2030 года 1 трлн рупий ($12,1 млрд) на реализацию экологических инициатив, сообщается на сайте компании. Одна из приоритетных целей компании - увеличение портфеля возобновляемых... Одна из приоритетных целей компании - увеличение портфеля возобновляемых... читать дальше

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Правительство предлагает ввести ежегодное индексирование лимита расходов исполнителей ГОЗ, которые могут быть направлены на иные банковские счета, то есть минуя отдельные счета, открытые в уполномоченном банке. Документ (N421424-8) размещен в электронной базе данных... Документ (N421424-8) размещен в электронной базе данных... читать дальше

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Грузовые речные перевозки в Волжском бассейне в январе-июле выросли на 17% относительно аналогичного периода предыдущего года, сообщил глава Росморречфлота Захарий Джиоев, выступая с докладом на выездном совете Госдумы РФ в Нижегородской области в понедельник. "Это... "Это... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5522 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,9625 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,0725 руб., максимальный - 94,7125 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 93,0725 руб., максимальный - 94,7125 руб. Было... читать дальше

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Динамика цен на хлеб в РФ в этом году не превысит уровень общей инфляции, ожидают в Минсельхозе. Так ведомство прокомментировало распространенную в некоторых СМИ информацию о существенном подорожании хлеба в ближайшие месяцы. Подчеркнув, что эта информация "не имеет... Подчеркнув, что эта информация "не имеет... читать дальше

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Дочерняя компания "Зарубежнефти" - ООО "ЗН Энергия" - закупила услуги по проведению комплексной проверки (due diligence) и оценке рыночной стоимости 50% пакета акций компании, которая была создана для реализации проекта строительства и дальнейшей эксплуатации ветряных... читать дальше

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