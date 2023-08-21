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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 августа в размере 94,1424 руб.
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21 августа 2023 года 16:12
ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 августа в размере 94,1424 руб.
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21 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 августа, составляет 94,1424 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 73,77 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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