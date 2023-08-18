ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 93,746 руб., евро - 102,181 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 18 августа, составляет 102,181 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 347,81 коп.

17 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 августа, составляет 93,746 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 295,85 коп.

.

Американский производитель космических кораблей, ракет и спутников - SpaceX - по итогам минувшего года сократил чистый убыток в 1,7 раза, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании. Чистый убыток в 2022 году составил $559 млн против... Чистый убыток в 2022 году составил $559 млн против... читать дальше

.

На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4303 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 93,4047 руб. По... читать дальше

.

Турецкая Ozfatihler Crane планирует создать в Уфе производство мостовых и консольных кранов , ведет поиск площадки для размещения завода, сообщила пресс-служба главы Башкирии. Учредитель турецкой компании Мустафа Генч представил проект на совещании у главы республики... Учредитель турецкой компании Мустафа Генч представил проект на совещании у главы республики... читать дальше

.

В понедельник, 21 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

В понедельник, 21 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 45 выпускам облигаций на общую сумму 2,59 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

В понедельник, 21 августа, ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 790,81 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

.

Китай впервые стал крупнейшим в мире государством-судовладельцем по валовому тоннажу судов (нелинейная мера общего внутреннего объема судна), обогнав Грецию, сообщает издание China Daily со ссылкой на исследование Clarksons Research. Согласно данным экспертов, тоннаж... Согласно данным экспертов, тоннаж... читать дальше

.

Экономия только на операционных расходах организаций благодаря применению технологии искусственного интеллекта (ИИ) к концу текущего года достигнет 400 млрд руб., сообщил сегодня зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "По оценке экспертов, к концу 2023 года... "По оценке экспертов, к концу 2023 года... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6456 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 101,5505 руб. Минимальный курс евро составил 100,7025 руб., максимальный - 102,665 руб. Было заключено 4342... Минимальный курс евро составил 100,7025 руб., максимальный - 102,665 руб. Было заключено 4342... читать дальше

.

Нефтяные цены начали минусовать днем и завершают неделю снижением на фоне слабых статданных из Китая и опасений новых повышений процентной ставки Федрезерва. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:51 мск подешевели на $0,58 (0,69%) - до... Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:51 мск подешевели на $0,58 (0,69%) - до... читать дальше

.

По итогам сегодняшних торгов фондовые рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона снизились, исключением стал австралийский индикатор, практически не изменившийся по итогам торгов. Негативом для азиатских рынков стала информация о том, что китайский застройщик China... Негативом для азиатских рынков стала информация о том, что китайский застройщик China... читать дальше

.

Оператор сети дата-центров "Селектел" полностью разместил выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-03R объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 15 августа. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше... Сбор заявок на выпуск прошел 15 августа. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше... читать дальше

.

Общая задолженность авиакомпании "Русские вертолетные системы" (РВС) перед "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК) превысила 1 млрд руб., сообщила "Интерфаксу" представитель ГТЛК. Долг по просроченным лизинговым платежам составляет 360 млн руб., по... Долг по просроченным лизинговым платежам составляет 360 млн руб., по... читать дальше

.

Международный совет по зерну (МСЗ) в августовском обзоре повысил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 гг.) на 1,4 млн тонн, до 46,6 млн тонн с 45,2 млн тонн месяцем ранее. В июле прогноз был повышен на 0,5 млн тонн. Оценка экспорта... Оценка экспорта... читать дальше

.

МКПАО "ОК "Русал" планирует 6 сентября 11:00 до 16:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций объемом не менее 350 млн дирхамов ОАЭ, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 6,00% годовых,... Ориентир ставки 1-го купона - не выше 6,00% годовых,... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,11 пункта (0,592%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3077,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3085,33 (+0,86%) пункта,... читать дальше

.