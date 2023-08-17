ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 августа в размере 93,746 руб.

17 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 августа, составляет 93,746 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 295,85 коп.

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до 1 сентября принять решения, обеспечивающие объявление амнистии в отношении резидентов, не выполнивших требований валютного законодательства РФ в период действия моратория на применение к ним... читать дальше

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Текущая денежно-кредитная политика (ДКП) обеспечивает условия для сбалансированного роста кредитования, не несущего рисков для ценовой стабильности, считает ЦБ РФ. "Проводимая Банком России денежно-кредитная политика, в том числе последнее решение о повышении ключевой... "Проводимая Банком России денежно-кредитная политика, в том числе последнее решение о повышении ключевой... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить формирование национальных рейтингов вузов и профессиональных образовательных организаций. Согласно поручениям главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума, указанные рейтинги... Согласно поручениям главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума, указанные рейтинги... читать дальше

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Объем ВВП Белоруссии в январе-июле 2023 года составил 117,2 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 2,9% больше, чем в январе-июле прошлого года, сообщил Национальный статистический комитет (Белстат). В первом полугодии экономика страны выросла на 2%, по... В первом полугодии экономика страны выросла на 2%, по... читать дальше

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7 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-526 на 124 млрд 252,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Алмазодобывающая De Beers разрешит своим сайтхолдерам отложить закупку до половины причитающихся им объемов алмазного сырья на начало 2024 года на фоне вялого потребительского спроса и высоких запасов в midstream, пишет отраслевое агентство Rapaport со ссылкой на участников... читать дальше

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ЦБ РФ с 18 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5739,26 (-180,04) руб./грамм; на серебро - 68,4 (-1,28) руб./грамм; на платину - 2673,42 (-93,7) руб./грамм; на палладий - 3671,05 (-202,91) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Сбербанк повысит ставки по ипотеке и потребительским кредитам. Ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки с 22 августа будут повышены на 2 процентных пункта (п.п.) в связи с подъемом ключевой ставки ЦБ РФ, сообщили журналистам в пресс-службе... Ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки с 22 августа будут повышены на 2 процентных пункта (п.п.) в связи с подъемом ключевой ставки ЦБ РФ, сообщили журналистам в пресс-службе... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 августа, составляет 102,181 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 347,81 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 августа, составляет 93,746 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 295,85 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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ООО "Энергоника" полностью разместило выпуск 5-летних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых и установлена до погашения, купоны квартальные. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых и установлена до погашения, купоны квартальные. По выпуску будет... По выпуску будет... читать дальше

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Авиакомпания "Победа" планирует запустить с 31 октября рейсы в Дубай (ОАЭ) из Владикавказа, сообщила представитель компании журналистам. Полеты по этому маршруту будут выполняться два раза в неделю. "Это новое направление для авиакомпании. Сейчас "Победа" выполняет... "Это новое направление для авиакомпании. Сейчас "Победа" выполняет... читать дальше

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Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 11 тыс., до 239 тыс. человек с пересмотренных 250 тыс. неделей ранее, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения... Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,32 пункта (0,338%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3059,78 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3075,86 (+0,87%) пункта,... читать дальше

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Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в первом полугодии этого года затратила на рекламу и маркетинг 1,567 млрд рублей, что на 43%, или в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,095 млрд рублей), сообщается в отчетности... читать дальше

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Международные резервы России на 11 августа составили $585,8 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 4 августа международные резервы равнялись $586,6 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,8 млрд, или на 0,1%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы... По состоянию на 4 августа международные резервы равнялись $586,6 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,8 млрд, или на 0,1%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы... читать дальше

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