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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 97,4217 руб., евро - 106,5736 руб.
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16 августа 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 97,4217 руб., евро - 106,5736 руб.
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15 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 августа, составляет 97,4217 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,62 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 августа, составляет 106,5736 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,11 руб.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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