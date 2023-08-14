.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3758,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2493,76 млрд руб.
.
14 августа 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3758,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2493,76 млрд руб.
|0
14 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 августа составили по Российской Федерации 3758,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3498,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3691 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3429,1 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 августа составили 2493,76 млрд руб. против 2516,71911 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
14 августа 2023 года 15:33
Национальный центр управления долгом (National Debt Management Center, NDMC) Саудовской Аравии завершил крупнейший в своей истории досрочный выкуп долговых инструментов королевства, говорится в сообщении NDMC. Центр выкупил обязательства с погашением в 2024-2026 годах... читать дальше
.14 августа 2023 года 15:30
Во вторник, 15 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 3,1 млрд руб.
Во вторник, 15 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 3,1 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.14 августа 2023 года 15:30
Во вторник, 15 августа, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 2,63 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.14 августа 2023 года 15:30
Во вторник, 15 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $225 тыс.
Во вторник, 15 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $225 тыс.. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.14 августа 2023 года 15:23
Розничные акционеры швейцарского банка Credit Suisse намерены подать коллективный иск, оспаривающий условия сделки по поглощению банка его конкурентом UBS, говорится в материале Financial Times. Иск, к которому присоединились сотни индивидуальных акционеров, в том числе... читать дальше
.14 августа 2023 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 27067 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 110,59 руб. Минимальный курс евро составил 109,04 руб., максимальный - 111,75 руб. Было заключено 3115... читать дальше
.14 августа 2023 года 15:07
По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились. Трейдеры ждут публикации ряда важных статданных на этой неделе. Во вторник будет обнародован предварительный отчет о ВВП Японии за 2-й квартал, а также данные о динамике... читать дальше
.14 августа 2023 года 14:49
Около половины россиян (47%) считают, что санкции стран Запада, введенные против России после начала специальной военной операции, не привели к кризисным последствиям для экономики РФ, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Как показывают... читать дальше
.14 августа 2023 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 59,95 пункта (1,9%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3215,46 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3225,59 (+2,22%) пункта, минимальное... читать дальше
.14 августа 2023 года 14:31
Нефтяные цены замедлили снижение в ходе торгов днем, однако продолжают опускаться на фоне сокращения спроса на рисковые активы из-за новой волны кризиса на китайском рынке недвижимости. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:11 мск... читать дальше
.14 августа 2023 года 14:24
Европейский центральный банк (ЕЦБ) на сентябрьском заседании повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, после чего цикл ужесточения денежно-кредитной политики может завершиться, полагают экономисты, принявшие участие в опросе Bloomberg. Ставка по... читать дальше
.14 августа 2023 года 13:52
Количественный рост продукции российской "оборонки" сопровождается совершенствованием образцов вооружений - Мантуров
Российское военное ведомство обеспечило прямые контакты инженеров и главных конструкторов с теми, кто находится в зоне проведения СВО, что позволяет оперативно улучшать характеристики вооружений и военной техники, заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис... читать дальше
.14 августа 2023 года 13:26
Арбитражный суд Москвы по ходатайству Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) продлил процедуру банкротства банка "Югра" на 6 месяцев. Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, следующий отчет АСВ о ходе банкротства суд назначил на... читать дальше
.14 августа 2023 года 13:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 65,34 пункта (2,071%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3220,85 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3222,12 (+2,11%) пункта, минимальное -... читать дальше
.14 августа 2023 года 13:13
Евро и доллар США активно укрепляются в ходе торгов на Московской бирже. Евро поднялся выше 111 руб. впервые с 23 марта 2022 года, доллар торгуется выше 101 руб. впервые с этой же этой даты. К 12:59 мск курс евро составил 111,02 руб., что на 2,24 рубля выше уровня... читать дальше
.14 августа 2023 года 13:05
Сегодня европейские фондовые индексы в основном растут в ходе торгов, инвесторы оценивают корпоративные новости и изменения прогнозной стоимости акций. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:58 мск поднялся на 0,17% и составил... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.