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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 августа в размере 98,2066 руб., евро - 107,9723 руб.
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13 августа 2023 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 августа в размере 98,2066 руб., евро - 107,9723 руб.
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13 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 98,2066 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 92,72 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 107,9723 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,60 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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