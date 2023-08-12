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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 августа в размере 98,2066 руб., евро - 107,9723 руб.
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12 августа 2023 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 августа в размере 98,2066 руб., евро - 107,9723 руб.

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12 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 98,2066 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 92,72 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 107,9723 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,60 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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