ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 августа в размере 98,2066 руб., евро - 107,9723 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 107,9723 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,60 коп.

12 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 98,2066 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 92,72 коп.

.

Россия продолжает уверенно наращивать темпы сельхозпроизводства, несмотря на действующие санкционные ограничения и усиливающееся политическое давление. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин, который принял участие в 13-й встрече министров сельского... читать дальше

.

Цены производителей картофеля в РФ, по данным на 9 августа, на 23,5% ниже, чем на ту же дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. "На сливочное и подсолнечное масло они упали за год на 1,8% и 13,8% соответственно, - говорится в сообщении. - Соль за год подорожала всего... "На сливочное и подсолнечное масло они упали за год на 1,8% и 13,8% соответственно, - говорится в сообщении. - Соль за год подорожала всего... читать дальше

.

До конца года в Россию из Китая будет поставлено около 1 тыс. автомобилей с пробегом. Об этом в рамках Девятой международной выставки приграничной торговли, проходящей в городе Суйфэньхэ, заявил заместитель генерального директора международной логистической компании... читать дальше

.

Свыше 20 домов построили по программе реновации в Южном административном округе (ЮАО) столицы, еще более 30 новостроек находятся в стадии строительства и проектирования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "24 дома уже готовы, ещё 31 новостройку сейчас строим и проектируем.... читать дальше

.

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником. "Эта профессия – одна из самых почётных и важных. Благодаря вашему труду, энергии, уникальным архитектурным и конструкторским решениям возводятся новые микрорайоны и... "Эта профессия – одна из самых почётных и важных. Благодаря вашему труду, энергии, уникальным архитектурным и конструкторским решениям возводятся новые микрорайоны и... читать дальше

.

На 15-20% могут подорожать шпроты и другие консервы, икра, полуфабрикаты, филе и прочая готовая продукция из рыбы и морепродуктов. Такой прогноз дала "Российской газете" доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Плеханова Екатерина... читать дальше

.

Роскомнадзор (РКН) не блокирует в России никакие иностранные поисковые сервисы, в том числе от компании Google, заявили "Интерфаксу" в регуляторе. "Работа зарубежных поисковых сервисов не ограничивается. По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в... "Работа зарубежных поисковых сервисов не ограничивается. По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в... читать дальше

.

По предварительным оценкам, ущерб, причиненный острову Мауи в американском штате Гавайи, составил около $6 млрд, сообщил губернатор Джош Грин. "По приблизительным оценкам, потери приближаются к $6 млрд", - сказал он журналистам. По его словам, в результате пожаров уничтожены или... читать дальше

.

Первая линия завода по сжижению природного газа (СПГ) "Арктик СПГ 2" доставлена к месту установки, где находится ресурсная база для завода, на Гыданский полуостров. Как заявил заместитель директора завода СПГ по эксплуатации "Арктик СПГ 2" Дмитрий Кадулин в эфире... Как заявил заместитель директора завода СПГ по эксплуатации "Арктик СПГ 2" Дмитрий Кадулин в эфире... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 98,2066 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 92,72 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 107,9723 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 107,9723 руб. По сравнению...

.

Продажи принимаемых для похудения препаратов в первой половине 2023 года в натуральном выражении выросли на 20,3%, до 1,5 млн пачек, а в деньгах увеличились на 15,5%, до 4,2 млрд руб. год к году, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на DSM Group. По оценкам аналитиков компании, 44%... читать дальше

.

Около 117 тыс. человек получат жилье в юго-западном административном округе по программе реновации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Всего в ЮЗАО новое жильё получат около 117 тысяч человек из 520 домов. Сейчас ведётся строительство 17 зданий, а 25 - в стадии... "Всего в ЮЗАО новое жильё получат около 117 тысяч человек из 520 домов. Сейчас ведётся строительство 17 зданий, а 25 - в стадии... читать дальше

.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое продлевает программу деятельности госкомпании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") до 2030 года, говорится в сообщении правительства.. "Госкомпания "Автодор" ежегодно показывает хорошие результаты... "Госкомпания "Автодор" ежегодно показывает хорошие результаты... читать дальше

.

Аналитики нидерландской ING считают, что Центробанк Азербайджана в четвертом квартале начнет процесс смягчения денежно-кредитной политики. Согласно прогнозам ING, которые имеются в распоряжении агентства "Интерфакс-Азербайджан", в четвертом квартале 2023 года Центробанк... читать дальше

.

Проект стратегии развития телеком-отрасли до 2035 года предусматривает запрет на использование "золотого диапазона" радиочастот (3,4-3,8 ГГц) для 5G, сети пятого поколения будут развиваться на других частотах, сообщил журналистам глава Минцифры РФ Максут... читать дальше

.

Банк "Ренессанс кредит" в первом полугодии 2023 года получил 1,5 млрд рублей чистого убытка по РСБУ, следует из отчета кредитной организации. В 1-мI квартале 2023 года убыток банка по РСБУ составлял 1,7 млрд рублей. Таким образом, во II квартале кредитная организация вышла на... читать дальше

.