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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 августа в размере 98,2066 руб.
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ЦБ: расширение финпотоков указывает на рост экономической активности и повышение инфляционного давления
11 августа 2023 года 16:31
ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 августа в размере 98,2066 руб.
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11 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 98,2066 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 92,72 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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