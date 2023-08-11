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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3691 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2516,72 млрд руб.
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ЦБ: расширение финпотоков указывает на рост экономической активности и повышение инфляционного давления
11 августа 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3691 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2516,72 млрд руб.
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11 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 августа составили по Российской Федерации 3691 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3429,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3834,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3566,4 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 августа составили 2516,72 млрд руб. против 2393,38738 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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11 августа 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3691 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2516,72 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 августа составили по Российской Федерации 3691 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3429,1 млрд руб. На... читать дальше
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