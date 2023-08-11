11 августа 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Июль 2022
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Июнь 2023
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Март 2022
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Июнь 2023
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Июнь 2023
|10:00
|Изменение ВВП Великобритании
|II квартал 2023
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Июнь 2023
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Июль 2023
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Август 2023
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11 августа 2023 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 августа составили по Российской Федерации 3691 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3429,1 млрд руб.
На... читать дальше
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11 августа 2023 года 09:22
По итогам 1-го полугодия скорректированная EBITDA ОК "Русал" снизилась на 54% к данным годичной давности, составив $290 млн, сообщила компания. При этом за счет высвобождения оборотного капитала компании удалось вернуть чистый поток средств от операционной деятельности в... читать дальше
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11 августа 2023 года 09:14
По итогам 1-го полугодия т.г. чистая прибыль Московского кредитного банка по РСБУ составила 21,4 млрд рублей, следует из отчета кредитной организации.
В 1-м квартале 2023 года чистая прибыль банка по РСБУ составляла 13,4 млрд рублей. Таким образом, во 2-м квартале банк... читать дальше
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11 августа 2023 года 09:13
1 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-523 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше
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11 августа 2023 года 09:06
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в ходе торгов, инвесторы оценивают опубликованные накануне данные об июльской инфляции в Соединенных Штатах.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 3,2% относительно того же месяца... читать дальше
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11 августа 2023 года 09:02
По итогам 7 месяцев грузооборот морских портов России увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,3% - до 526,8 млн тонн. Сохранение тренда на динамичный рост этого показателя, в основном, связано с увеличением на 16,8% (до 263,9 млн тонн) объема перевалки... читать дальше
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11 августа 2023 года 08:55
В 1-м полугодии чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ составила 338,7 млрд руб., что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в отчете компании.
Выручка снизилась на 17,6% - до 1,4 трлн руб., себестоимость - на 23% - до 999 млрд рублей, валовая...
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11 августа 2023 года 08:48
Дефицит госбюджета США в июле составил $220,782 млрд, что на 4,6% превышает показатель за тот же месяц прошлого года ($211,052 млрд), сообщило министерство финансов страны.
Доходы бюджета увеличились на 2,5% - до $276,161 млрд. Расходы повысились на 3,4% и составили... читать дальше
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11 августа 2023 года 08:41
Банк России продлил срок для управляющих компаний на выделение заблокированных иностранных ценных бумаг из состава паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в отдельные закрытые ПИФы до 15 октября. Соответствующее решение совета директоров ЦБ опубликовано на сайте... читать дальше
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11 августа 2023 года 08:34
Сегодня утром нефтяные цены слабо опускаются после резкого снижения накануне.
Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск составляла $86,26 за баррель, что на 14 центов (0,16%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В... читать дальше
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11 августа 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 114,03 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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11 августа 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $9,22 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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11 августа 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 5,11 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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11 августа 2023 года 08:29
Доллар США незначительно менялся в самом начале торгов на Московской бирже рубль почти стабилен в ожидании новых стимулов к движению.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 97,52 руб. (+5,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом... читать дальше
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11 августа 2023 года 08:22
Торги в четверг американские фондовые индексы завершили незначительным ростом, хотя в начале торгов подъем превышал 1%.
"Кажется, это новая тенденция, - отмечает главный рыночный экономист Spartan Capital Securities Питер Кардильо. - Рынок мощно заводится, но в течение... читать дальше
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11 августа 2023 года 08:14
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли на данных об инфляции в США и хороших корпоративных отчетностях.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам торгов поднялся на 0,8% и достиг 464,23 пункта. Он завершил "в... читать дальше
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