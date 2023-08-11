Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 августа составили по Российской Федерации 3691 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3429,1 млрд руб.

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По итогам 1-го полугодия т.г. чистая прибыль Московского кредитного банка по РСБУ составила 21,4 млрд рублей, следует из отчета кредитной организации.

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Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в ходе торгов, инвесторы оценивают опубликованные накануне данные об июльской инфляции в Соединенных Штатах.

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В 1-м полугодии чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ составила 338,7 млрд руб., что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в отчете компании.

Выручка снизилась на 17,6% - до 1,4 трлн руб., себестоимость - на 23% - до 999 млрд рублей, валовая...