Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3834,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2393,39 млрд руб.

10 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 августа составили по Российской Федерации 3834,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3566,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2270,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2064,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 августа составили 2393,39 млрд руб. против 3957,53693 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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