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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3834,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2393,39 млрд руб.
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10 августа 2023 года 09:33
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3834,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2393,39 млрд руб.
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10 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 августа составили по Российской Федерации 3834,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3566,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2270,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2064,8 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 августа составили 2393,39 млрд руб. против 3957,53693 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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