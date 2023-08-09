ЦБ РФ установил курс евро с 10 августа в размере 106,8897 руб.

9 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 106,8897 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 145,45 коп.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1826,0000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,4807 руб. Минимальный курс юаня составил 13,389 руб., максимальный - 13,568 руб. Было... Минимальный курс юаня составил 13,389 руб., максимальный - 13,568 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14097 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 106,9826 руб. Минимальный курс евро составил 106,16 руб., максимальный - 107,865 руб. Было заключено 8308... Минимальный курс евро составил 106,16 руб., максимальный - 107,865 руб. Было заключено 8308... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12076 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 97,4499 руб. Минимальный курс доллара США составил 96,7275 руб., максимальный - 98,0725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 96,7275 руб., максимальный - 98,0725 руб. Было... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России в июле 2023 года выросли относительно предыдущего месяца на 2,19% после повышения на 1,55% в июне, на 0,95% в мае, на 0,05% в апреле, на 0,06% в марте, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). До этого в феврале потребительские... читать дальше

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Рынок акций РФ вырос на фоне подорожавшей нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. В среду на рынках Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций. Негативное влияние на китайский рынок оказали данные о первой в стране дефляции более чем за два... В среду на рынках Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций. Негативное влияние на китайский рынок оказали данные о первой в стране дефляции более чем за два... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 1 по 7 августа снизились на 1,9%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с предыдущей неделей, когда овощи и фрукты подешевели на 0,5%, падение цен ускорилось. Больше всего подешевел картофель -... Больше всего подешевел картофель -... читать дальше

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За период 1 по 7 августа 2023 года потребительские цены повысились на 0,01%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 25 по 31 июля потребительские цены выросли на 0,13%. С начала августа цены выросли на 0,01%, с начала года - на... С начала августа цены выросли на 0,01%, с начала года - на... читать дальше

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Банк России с 10 августа и до конца 2023 года не будет осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила, говорится в сообщении ЦБ. "Решение принято в целях... "Решение принято в целях... читать дальше

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Рост цен на нефть ускорился вечером в среду на данных о запасах топлива в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,85 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Тем временем товарные запасы бензина... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,85 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Тем временем товарные запасы бензина... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12531 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 97,4124 руб. Минимальный курс доллара США составил 96,73 руб., максимальный - 98,06 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 96,73 руб., максимальный - 98,06 руб. Было заключено... читать дальше

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Авиакомпания "Белавиа", "Минский завод гражданской авиации № 407" и еще три структуры вошли в санкционные списки США по Белоруссии, говорится в пресс-релизе американского Минфина. Также в "черные списки" включили департамент финансовых расследований Комитета... Также в "черные списки" включили департамент финансовых расследований Комитета... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5851 тыс. баррелей - до 445,622 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2661 тыс. баррелей и составили 216,42 млн... Товарные запасы бензина сократились на 2661 тыс. баррелей и составили 216,42 млн... читать дальше

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Американские фондовые индексы опускаются в начале торгов в среду, инвесторы оценивают корпоративные новости и ждут данных об инфляции в США за июль. Министерство труда США обнародует отчет о потребительских ценах (индекс CPI) в четверг. Аналитики, опрошенные Trading... Министерство труда США обнародует отчет о потребительских ценах (индекс CPI) в четверг. Аналитики, опрошенные Trading... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29024 с погашением 18 апреля 2035 года составила 95,9772% от номинала, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 94 млрд 298 млн рублей по номиналу при... Всего было продано бумаг на общую сумму 94 млрд 298 млн рублей по номиналу при... читать дальше

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йтинговое агентство "Эксперт РА" установило статус "под наблюдением" по кредитному рейтингу ООО МФК "ЭйрЛоанс", что означает необходимость получения дополнительной информации и проведения рейтинговых действий в ближайшее время, сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Евро и доллар США продолжают активно укрепляться на "Московской бирже" в среду днем. Доллар поднялся выше 98 руб. впервые с 25 марта 2022 года, евро торгуется по направлению к 108 руб. Курс доллара США составил 98,04 руб. в 16:32 мск, что на 94 копейки выше уровня... Курс доллара США составил 98,04 руб. в 16:32 мск, что на 94 копейки выше уровня... читать дальше

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