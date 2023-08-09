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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2270,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3957,54 млрд руб.
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09 августа 2023 года 09:32
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2270,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3957,54 млрд руб.
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9 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 августа составили по Российской Федерации 2270,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2064,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2939,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2733,4 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 августа составили 3957,54 млрд руб. против 3173,54226 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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