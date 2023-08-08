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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 96,5668 руб., евро - 106,0543 руб.
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ГЛАВНОЕ
В июне промпроизводство в РФ выросло на 6,5%
Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 6,5%, после 7,1% в мае, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 6%. В 1-м полугодии промпроизводство увеличилось на 2,6%
 
Минфин и ЦБ обновили стратегию развития финграмотности населения
Минфин и Банк России обновили стратегию развития финансовой грамотности населения до 2030 г. Предыдущая версия фокусировала внимание на молодежи, новая делает ставку на более возрастные категории населения, следует из опубликованного на сайте...
 
ГОСТы на пищевые продукты предлагают скорректировать
Генпрокуратура предложила бизнесу и общественникам рассмотреть внесение изменений в ГОСТы на пищевые продукты - установить единые требования к фасовке. Об этом говорится в материалах ведомства к совещанию, которое состоялось на прошлой неделе, пишут...
 
Какие самые дефицитные профессии на производстве
Больше всего не хватает на производстве фрезеровщиков, токарей, слесарей и операторов автоматизированной производственной линии. Об этом говорится в исследовании Академии роботизации Technored, которая входит в группу Technored, - ведущей компании в...
 
08 августа 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 96,5668 руб., евро - 106,0543 руб.

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8 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 августа, составляет 96,5668 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,76 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 августа, составляет 106,0543 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,22 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
08 августа 2023 года 11:46
Цены на подсолнечник в России в августе продолжают расти
Цены на подсолнечник в РФ, начавшие расти на старте лета, в августе продолжили эту траекторию, сообщается в мониторинге информационно-аналитического агентства OleoScope.

"Рост цен на подсолнечник по большей части начался еще в июне, в июле подорожание фиксировалось на...    читать дальше
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08 августа 2023 года 11:38
Квартальный убыток Lucid вырос в 3,5 раза
Американский производитель электромобилей Lucid Group Inc. увеличил чистый убыток во втором квартале в 3,5 раза, но подтвердил прогноз производства на 2023 год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в апреле-июне 2023 года составил $764 млн, или 40...    читать дальше
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08 августа 2023 года 11:29
Арабские фонды готовы совместно с компаниями РФ участвовать в реализации проектов в Африке
Арабские фонды готовы совместно с российскими компаниями участвовать в реализации проектов в Африке, сообщил в интервью "Интерфаксу" председатель Российско-суданского делового совета Торгово-промышленной палаты РФ Виктор Чемоданов.

"Программа нами подготовлена, есть...    читать дальше
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08 августа 2023 года 11:21
Сбербанк в июле зафиксировал рекордный спрос на ипотеку с начала года
Сбербанк в июле зафиксировал очередной рекорд по выдаче ипотеки - предоставил 115,4 тыс. жилищных кредитов на 390,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Объем выдач в июле по сравнению с июнем вырос на 7,3% (тогда банк предоставил 111,4 тыс. жилищных кредитов на...    читать дальше
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08 августа 2023 года 11:14
Страны Африки ждут участия российских компаний в строительстве НПЗ
Страны африканского континента, располагающие запасами нефти, нуждаются в перерабатывающих мощностях и ждут участия российских компаний в этих проектах, сообщил в интервью "Интерфаксу" председатель Российско-суданского делового совета Торгово-промышленной палаты РФ Виктор...    читать дальше
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08 августа 2023 года 11:06
Банк России продал юани на 4 млрд руб. с расчетами 7 августа
ЦБ РФ продал валюту расчетами 7 августа на 4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

В период с 7 июля по 4 августа плановый...    читать дальше
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08 августа 2023 года 10:58
Китай в июне импортировал рекордные для этого месяца 13,4 млрд куб. м газа
Китай в июне 2023 года импортировал 13,404 млрд куб. м природного газа (суммарный объём трубопроводных поставок и СПГ), что является историческим пиком для этого месяца. Третий месяц подряд (в апреле, мае и июне) экономика страны обновляет максимумы импорта газа для...    читать дальше
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08 августа 2023 года 10:51
Moody`s может снизить рейтинги 6 крупных американских банков
еждународное рейтинговое агентство Moody`s поставило на пересмотр с возможностью снижения рейтинги шести крупнейших банков США. В их число входят U.S. Bancorp, State Street Corp., Bank of New York Mellon, Northern Trust, Cullen/Frost Bankers и Truist Financial, сообщается в...    читать дальше
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08 августа 2023 года 10:37
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1208,9 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 8 августа по данным на начало операционного дня выросло до 1208,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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08 августа 2023 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 8 августа снижается
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,23 пункта (0,494%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3068,85 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 11,38 пункта (1,119%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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08 августа 2023 года 10:27
Президент Белоруссии одобрил проект соглашения с Россией о проспектах ценных бумаг
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о проспектах ценных бумаг, соответствующий указ президента опубликован на Национальном правовом интернет-портале. На подписание соглашения уполномочено правительство...    читать дальше
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08 августа 2023 года 10:05
Рынок российских акций начал торги в минусе
Рынок акций РФ начал торги в минусе на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти.

Американские фондовые индексы вчера выросли на 0,6-1,2%. Фондовые индексы ведущих стран. Западной Европы завершили торги в понедельник незначительными и...    читать дальше
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08 августа 2023 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 89,74/97,8 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,74/97,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 221 коп., Cредний курс продажи упал...
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08 августа 2023 года 09:59
Чистая прибыль "Россети Ленэнерго" по РСБУ в 1-м полугодии выросла на 36%
ПАО "Россети Ленэнерго" в январе-июне 2023 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 35,7% к уровню аналогичного периода прошлого года - до 13,99 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 16,3% - до 53,5 млрд рублей.

В частности, выручка от передачи...    читать дальше
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08 августа 2023 года 09:52
Импорт нефти в Китай в июле сократился к июню на 16%
Китай в июле импортировал 43,69 млн тонн нефти, что на 16,1% меньше июня, но на 17% больше аналогичного показателя за прошлый год, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Стоимость приобретенного сырья составила $23,9 млрд.

Импорт нефти в период с...    читать дальше
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08 августа 2023 года 09:45
Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам
Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8 процентного пункта (п.п.), говорится в сообщении банка. "Текущие рыночные условия вынуждают нас с 8 августа скорректировать ставки на 0,8 п.п. по базовым ипотечным программам. При этом мы стремимся, чтобы...    читать дальше
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