.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 августа в размере 94,8076 руб., евро - 103,8379 руб.
.
07 августа 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 августа в размере 94,8076 руб., евро - 103,8379 руб.
|0
7 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 94,8076 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,03 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 103,8379 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,31 руб.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
07 августа 2023 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2366 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,3929 руб. Минимальный курс юаня составил 13,25 руб., максимальный - 13,456 руб. Было заключено 3438... читать дальше
.07 августа 2023 года 11:55
Правительство РФ выделило 3,5 млрд рублей на выпуск отечественных базовых станций мобильной связи, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он отметил, что правительство продолжает поддерживать проектирование и производство в России передовой... читать дальше
.07 августа 2023 года 11:48
Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в июле выросли до $3,204 трлн по сравнению с $3,193 трлн месяцем ранее, говорится в отчете Народного банка Китая. Июльский показатель является максимальным с апреля. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading... читать дальше
.07 августа 2023 года 11:42
ВТБ разместит 7 августа однодневные бонды серии КС-4-518 на 150 млрд руб. по цене 99,977% от номинала
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-518 объемом 150 млрд рублей по цене 99,977% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,4% годовых. Дисконтные... читать дальше
.07 августа 2023 года 11:40
Чистая прибыль ГК "Русагро", одного из ведущих агрохолдингов РФ, во 2-м квартале составила 7,8 млрд рублей против чистого убытка в 1,49 млрд рублей годом ранее, сообщает компания. Скорректированная EBITDA сократилась на 38% - до 8,5 млрд рублей с 13,6 млрд рублей,... читать дальше
.07 августа 2023 года 11:32
ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 47-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 14,5% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28... читать дальше
.07 августа 2023 года 11:31
Федеральной резервной системе США, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку еще выше для возврата инфляции к целевым уровням, считает член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман. "Дополнительные подъемы ставки, скорее всего, могут потребоваться для... читать дальше
.07 августа 2023 года 11:23
Хозяйства Краснодарского края в текущем году планируют собрать рекордные 500 тыс. тонн яблок, сообщает министерство сельского хозяйства региона. "Краснодарский край - крупнейший в России производитель яблок. Сейчас идёт массовая уборка летних сортов: "Санрайз",... читать дальше
.07 августа 2023 года 11:13
Стоимость жилой недвижимости в Великобритании в июле 2023 года сократилась на 2,4% в годовом выражении, говорится в сообщении консалтинговой компании Halifax. Показатель снижается на протяжении четырех месяцев кряду. Средние цены на жилье по итогам июля... читать дальше
.07 августа 2023 года 11:04
Сегодня утром доллар США и евро уверенно растут в ходе торгов на Московской бирже, обновляя максимальные отметки с марта 2022 года. Доллар поднялся выше 97 руб. впервые с 25 марта 2022 года, евро торгуется по направлению к 107 руб. Курс доллара США составил 96,98 руб. в... читать дальше
.07 августа 2023 года 10:58
Емкость рынка металлопроката в РФ в 1-м полугодии 2023 года выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 23,19 млн тонн, говорится в обзоре, подготовленном аналитиками "Северстали". При этом увеличение потребления металла в строительном сегменте... читать дальше
.07 августа 2023 года 10:48
Золотовалютные резервы Белоруссии на 1 августа 2023 года составили $7 млрд 973,5 млн, сообщается на сайте Национального банка страны (НББ). За июль резервы выросли на 2,3% (на $182 млн) после снижения на 1% (на $80,6 млн) в июне и на 1,2% (на $96,1 млн) в мае. По итогам... читать дальше
.07 августа 2023 года 10:39
По итогам 1-го полугодия продажи девелопера Etalon Group выросли по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 16% - до 34 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Объем реализованной недвижимости вырос на 28% - до 184,3 тыс. кв. м. Средняя стоимость... читать дальше
.07 августа 2023 года 10:29
Во 2-м квартале саудовская государственная нефтекомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) сократила чистую прибыль более чем на треть из-за снижения мировых цен на нефть. Как говорится в пресс-релизе, квартальная чистая прибыль составила $30,1 млрд по сравнению с... читать дальше
.07 августа 2023 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 40,75 пункта (1,318%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3133,19 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 12,53 пункта (1,234%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.07 августа 2023 года 10:21
Банк России продал валюту расчетами 4 августа на 4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". В период с 7 июля по 4 августа плановый... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.