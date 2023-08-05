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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 августа в размере 94,8076 руб., евро - 103,8379 руб.
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05 августа 2023 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 августа в размере 94,8076 руб., евро - 103,8379 руб.
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5 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 94,8076 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,03 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 103,8379 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,31 руб.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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