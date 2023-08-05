ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 августа в размере 94,8076 руб., евро - 103,8379 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 103,8379 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,31 руб.

5 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 94,8076 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,03 руб.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. "Этот профессиональный праздник многие из вас встречают в пути. Машинисты и проводники, монтажники и ремонтники, составители поездов, контролёры,... "Этот профессиональный праздник многие из вас встречают в пути. Машинисты и проводники, монтажники и ремонтники, составители поездов, контролёры,... читать дальше

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За годы существования Евразийского экономического союза взаимная торговля государств - членов ЕАЭС почти удвоилась, ее объем превысил $80 млрд. "За 2015-2022 годы взаимная торговля государств - членов ЕАЭС выросла на 87% - с 44,5 млрд до 83,3 млрд долларов. Внешняя... "За 2015-2022 годы взаимная торговля государств - членов ЕАЭС выросла на 87% - с 44,5 млрд до 83,3 млрд долларов. Внешняя... читать дальше

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Финансирование нацпроекта по беспилотным авиационным системам оценивается, по предварительным расчетам, более чем в 300 млрд рублей, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов журналистам в Новосибирске в ходе проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2023".... читать дальше

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В России будет создан федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния - сказок, былин, танцев, обрядов, ремёсел, традиций и обычаев. Постановление от 3 августа 2023 года 1277 о порядке его формирования и ведения подписал премьер-министр Михаил... читать дальше

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Более трех четвертей россиян (77%) одобрительно отнеслись к идее о пересадке всех чиновников на автомобили отечественного производства, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Результаты исследования, опубликованные в воскресенье на портале,... читать дальше

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Президент России Владимир Путин отметил в поздравлении с профессиональным праздником работников железнодорожного транспорта России, что приоритетом развития отрасли является дальнейшая цифровизация сервисов и услуг, внедрение передовых технических и логистических... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому при списании задолженности по бюджетным кредитам для регионов будут учитываться налоговые доходы, полученные при реализации инвестпроекта, даже если его инвестиционная фаза не завершена. "Речь... "Речь... читать дальше

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Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассчитывает, что национальный проект по беспилотной авиации будет утвержден в соответствии с запланированными сроками. "Мы структурировали сейчас все проекты, в соответствии с поручением президента до 1 сентября правительство... "Мы структурировали сейчас все проекты, в соответствии с поручением президента до 1 сентября правительство... читать дальше

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Средний чек при бронировании тура на популярных курортных направлениях в августе вырос на 15–33% год к году, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Travelata.ru. Наиболее выраженной оказалась динамика на Черноморском побережье. В Абхазии средний чек за год вырос на 33,3%, до 114,5... читать дальше

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В первом полугодии 2023 года город предоставил социальным организациям помещения для работы общей площадью 101,4 тысячи квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 94,8076 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,03 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 103,8379 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 103,8379 руб. По сравнению с...

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по программе реновации в центре столицы новое жилье получат свыше 4,7 тыс. человек. "Новое жилье по программе реновации получат больше 4,7 тысячи человек, живущих в центре Москвы. Почти все уже заключили с городом договоры, оставшиеся... читать дальше

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На содержание и эксплуатацию культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе выделен 791 млн рублей. Распоряжение о выделении этой суммы из резервного фонда правительства подписал глава кабмина Михаил Мишустин. В... В... читать дальше

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Пассажирские авиаперевозки в РФ растут, заявил замглавы Росавиации Андрей Добряков. "Рост пассажиропотока есть, но смотря с чем сравнивать - с доковидными временами, ковидными. Полеты в Европу сейчас, скажем прямо, если не запрещены, но, понятно, что сильно ограничены.... "Рост пассажиропотока есть, но смотря с чем сравнивать - с доковидными временами, ковидными. Полеты в Европу сейчас, скажем прямо, если не запрещены, но, понятно, что сильно ограничены.... читать дальше

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Правительство РФ приняло постановление, которое повышает до 100% с 25% компенсацию расходов на транспортировку молочной продукции на экспорт. Документ, подписанный 1 августа 2023 года, опубликован на официальном портале правовой информации. Приоритетными для транспортировки... читать дальше

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Правительство РФ выделит 246 млн рублей на поддержку 12 проектов строительства модульных гостиниц в Красноярском крае до конца 2024 года, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. По словам Решетникова, средства... читать дальше

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