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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 августа в размере 94,8076 руб., евро - 103,8379 руб.
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05 августа 2023 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 августа в размере 94,8076 руб., евро - 103,8379 руб.

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5 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 94,8076 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,03 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 103,8379 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,31 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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