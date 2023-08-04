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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 93,7792 руб., курс евро - в размере 102,531 руб.
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ГЛАВНОЕ
В июне промпроизводство в РФ выросло на 6,5%
Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 6,5%, после 7,1% в мае, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 6%. В 1-м полугодии промпроизводство увеличилось на 2,6%
 
Ключевые вызовы для российского фондового рынка
Участники фондового рынка России назвали ключевые вызовы для его развития. Как отмечалось вчера на отраслевом мероприятии компании Frank RG, это - ужесточение требований для квалифицированных инвесторов, отмена некоторых налоговых льгот, отсутствие...
 
Предпринимателей хотят обязать индексировать зарплаты
Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) предлагает установить обязанность для работодателей внебюджетной сферы индексировать заработную плату в соответствии с уровнем инфляции. Как рассказал "Ведомостям" депутат, в ближайшее время он...
 
Магазинам, возможно, придется указывать цену товара за килограмм и литр
Госдума в октябре может принять в первом чтении законопроект "О внесении изменения в статью 10 закона РФ "О защите прав потребителей". Им предлагается обязать торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара - за 1 кг или 1 л....
 
04 августа 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 93,7792 руб., курс евро - в размере 102,531 руб.

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4 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 93,7792 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 93,82 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 102,531 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 60,42 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по программе реновации в центре столицы новое жилье получат свыше 4,7 тыс. человек. "Новое жилье по программе реновации получат больше 4,7 тысячи человек, живущих в центре Москвы. Почти все уже заключили с городом договоры, оставшиеся...    читать дальше
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05 августа 2023 года 17:29
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На содержание и эксплуатацию культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе выделен 791 млн рублей. Распоряжение о выделении этой суммы из резервного фонда правительства подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

В...    читать дальше
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"Рост пассажиропотока есть, но смотря с чем сравнивать - с доковидными временами, ковидными. Полеты в Европу сейчас, скажем прямо, если не запрещены, но, понятно, что сильно ограничены....    читать дальше
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С 2024 года компенсация расходов на транспортировку молочной продукции РФ на экспорт. повысится до 100%
Правительство РФ приняло постановление, которое повышает до 100% с 25% компенсацию расходов на транспортировку молочной продукции на экспорт. Документ, подписанный 1 августа 2023 года, опубликован на официальном портале правовой информации. Приоритетными для транспортировки...    читать дальше
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05 августа 2023 года 15:43
Правительство РФ выделит Красноярскому краю 246 млн руб. на поддержку двенадцати проектов строительства модульных гостиниц
Правительство РФ выделит 246 млн рублей на поддержку 12 проектов строительства модульных гостиниц в Красноярском крае до конца 2024 года, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. По словам Решетникова, средства...    читать дальше
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05 августа 2023 года 15:14
В июле перевозки удобрений по железной дороге на экспорт выросли на 4% в годовом сравнении
Перевозки удобрений по железной дороге на экспорт в июле составили 2,77 млн тонн, свидетельствуют материалы РЖД, с которыми ознакомился "Интерфакс". Это на 4% больше, чем в июле прошлого года, но на 6% меньше, чем в июне текущего.

В числе прочего экспортные перевозки...    читать дальше
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05 августа 2023 года 14:23
Производство пива в ЕС в 2022 году увеличилось на 7%
Страны Европейского союза в 2022 году увеличили производство пива на 7% - почти до 34,3 млрд литров, сообщило статистическое управление ЕС. Таким образом, объем розлива приблизился к показателю допандемийного 2019 года, который составлял 34,7 млрд литров.

Производство...    читать дальше
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05 августа 2023 года 13:24
Правительство продлило программу субсидирования кредитов на приобретение гражданских судов на 2 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия программы субсидирования по кредитам и договорам лизинга на приобретение речных и морских судов отечественного производства до конца 2025 года.

"Решение направлено на поддержку...    читать дальше
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05 августа 2023 года 12:21
Производство упакованной воды в РФ во 2-м квартале выросло на 36%
Производство упакованной воды в РФ во втором квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 36% и достигло 2,65 млн литров, подсчитали аналитики государственной системы маркировки "Честный знак".

Как сообщается в пресс-релизе ЦРПТ...    читать дальше
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05 августа 2023 года 11:28
Президент РФ подписал закон об исключении иностранных структур из цепи владения "значимыми" компаниями в РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий российским бенефициарам экономически значимых отечественных организаций (ЭЗО) через суд получать напрямую дивиденды от них, а также акции и доли в прямое владение, обойдя иностранные структуры из "недружественных"...    читать дальше
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Президент России подписал закон о развитии технологических компаний в РФ
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Путин подписал закон, вводящий сертификаты происхождения электроэнергии
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий сертификаты происхождения электроэнергии, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, низкоуглеродным признают генерирующий объект, либо работающий на...    читать дальше
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05 августа 2023 года 09:58
Посевные площади сельхозкультур в РФ в 2023 году сократились на 1,1 млн га
Посевные площади сельхозкультур в РФ в хозяйствах всех категорий в 2023 году составили 81,203 млн га (данные весеннего учета) против 82,312 млн га (окончательные данные) в прошлом году, сообщает Росстат в пятницу.

В том числе под зерновыми и зернобобовыми культурами они...    читать дальше
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05 августа 2023 года 09:27
Президент РФ подписал закон о бесплатных переводах физлиц между своими счетами в разных банках до 30 млн руб. в месяц
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки переводить без комиссий средства физлиц со своих счетов и вкладов в другие кредитные организации, а также на счета, открытые в финансовых платформах, на сумму до 30 млн руб. в месяц. Соответствующий документ...    читать дальше
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05 августа 2023 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 августа в размере 94,8076 руб., евро - 103,8379 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 94,8076 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,03 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 103,8379 руб. По сравнению с...
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04 августа 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 4 августа выросла на 0,52% и составила 56023,099 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 56023,099 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 291,095 млрд руб., или на...
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