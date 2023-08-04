ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 93,7792 руб., курс евро - в размере 102,531 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 102,531 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 60,42 коп.

4 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 93,7792 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 93,82 коп.

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по программе реновации в центре столицы новое жилье получат свыше 4,7 тыс. человек. "Новое жилье по программе реновации получат больше 4,7 тысячи человек, живущих в центре Москвы. Почти все уже заключили с городом договоры, оставшиеся... читать дальше

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На содержание и эксплуатацию культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе выделен 791 млн рублей. Распоряжение о выделении этой суммы из резервного фонда правительства подписал глава кабмина Михаил Мишустин. В... В... читать дальше

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Пассажирские авиаперевозки в РФ растут, заявил замглавы Росавиации Андрей Добряков. "Рост пассажиропотока есть, но смотря с чем сравнивать - с доковидными временами, ковидными. Полеты в Европу сейчас, скажем прямо, если не запрещены, но, понятно, что сильно ограничены.... "Рост пассажиропотока есть, но смотря с чем сравнивать - с доковидными временами, ковидными. Полеты в Европу сейчас, скажем прямо, если не запрещены, но, понятно, что сильно ограничены.... читать дальше

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Правительство РФ приняло постановление, которое повышает до 100% с 25% компенсацию расходов на транспортировку молочной продукции на экспорт. Документ, подписанный 1 августа 2023 года, опубликован на официальном портале правовой информации. Приоритетными для транспортировки... читать дальше

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Правительство РФ выделит 246 млн рублей на поддержку 12 проектов строительства модульных гостиниц в Красноярском крае до конца 2024 года, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. По словам Решетникова, средства... читать дальше

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Перевозки удобрений по железной дороге на экспорт в июле составили 2,77 млн тонн, свидетельствуют материалы РЖД, с которыми ознакомился "Интерфакс". Это на 4% больше, чем в июле прошлого года, но на 6% меньше, чем в июне текущего. В числе прочего экспортные перевозки... В числе прочего экспортные перевозки... читать дальше

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Страны Европейского союза в 2022 году увеличили производство пива на 7% - почти до 34,3 млрд литров, сообщило статистическое управление ЕС. Таким образом, объем розлива приблизился к показателю допандемийного 2019 года, который составлял 34,7 млрд литров. Производство... Производство... читать дальше

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия программы субсидирования по кредитам и договорам лизинга на приобретение речных и морских судов отечественного производства до конца 2025 года. "Решение направлено на поддержку... "Решение направлено на поддержку... читать дальше

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Производство упакованной воды в РФ во втором квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 36% и достигло 2,65 млн литров, подсчитали аналитики государственной системы маркировки "Честный знак". Как сообщается в пресс-релизе ЦРПТ... Как сообщается в пресс-релизе ЦРПТ... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий российским бенефициарам экономически значимых отечественных организаций (ЭЗО) через суд получать напрямую дивиденды от них, а также акции и доли в прямое владение, обойдя иностранные структуры из "недружественных"... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О развитии технологических компаний". Документ опубликован на портале правовой информации. Закон устанавливает понятия инновационной технологии, технологической компании, малой технологической компании (МТК) и т.д. Согласно... Согласно... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий сертификаты происхождения электроэнергии, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, низкоуглеродным признают генерирующий объект, либо работающий на... Согласно закону, низкоуглеродным признают генерирующий объект, либо работающий на... читать дальше

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Посевные площади сельхозкультур в РФ в хозяйствах всех категорий в 2023 году составили 81,203 млн га (данные весеннего учета) против 82,312 млн га (окончательные данные) в прошлом году, сообщает Росстат в пятницу. В том числе под зерновыми и зернобобовыми культурами они... В том числе под зерновыми и зернобобовыми культурами они... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки переводить без комиссий средства физлиц со своих счетов и вкладов в другие кредитные организации, а также на счета, открытые в финансовых платформах, на сумму до 30 млн руб. в месяц. Соответствующий документ... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 94,8076 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,03 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 103,8379 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 103,8379 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 56023,099 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 291,095 млрд руб., или на...

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