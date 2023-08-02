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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 августа в размере 92,841 руб.
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ГЛАВНОЕ
В июне промпроизводство в РФ выросло на 6,5%
Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 6,5%, после 7,1% в мае, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 6%. В 1-м полугодии промпроизводство увеличилось на 2,6%
 
Компании с госучастием хотят обязать вступить в союзы работодателей
Правительство может обязать компании с госучастием вступить в общероссийские союзы работодателей. Такое поручение Минфину и Минтруду дала вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии (РТК), пишут "Ведомости" со...
 
Количество обманутых дольщиков может увеличиться на 5 тыс.
На первичном рынке России зафиксировано 75 потенциально проблемных объектов, которые находятся в зоне высокого риска, то есть могут стать долгостроями. Об этом говорится в письме Фонда развития территорий (ФРТ) в адрес президиума генсовета партии...
 
В Москве растет число гостиниц и их загрузка
Количество отелей в Москве за последние пять лет выросло на треть. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенные совместно 2ГИС и крупным сервисом бронирования "Отелло", пишет "Российская газета". В пресс-службе Мостуризма сообщили: в...
 
02 августа 2023 года 16:31

ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 августа в размере 92,841 руб.

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2 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 92,841 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 106,55 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
02 августа 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 2 августа выросла на 0,82% и составила 55220,973 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 55220,973 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 451,417 млрд руб., или на...
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02 августа 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,9386 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1449 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,9386 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,791 руб., максимальный - 13,077 руб. Было заключено 38592...    читать дальше
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02 августа 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 93,022 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11451 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,022 руб.

Минимальный курс доллара США составил 92 руб., максимальный - 94,32 руб. Было заключено...    читать дальше
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02 августа 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 102,0705 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12609 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 102,0705 руб.

Минимальный курс евро составил 101,0425 руб., максимальный - 103 руб. Было заключено 8982...    читать дальше
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02 августа 2023 года 19:06
Предпринимательская уверенность в РФ в июле повысилась и в добыче, и в обработке - Росстат
В июле индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в июле 2023 года по сравнению с июнем вырос на 0,6 процентного пункта и составил плюс 3,1%, говорится в сообщении Росстата.

В обрабатывающем секторе индикатор поднялся на 0,1 п.п. относительно...    читать дальше
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02 августа 2023 года 19:05
За период с 25 по 31 июля цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,5% - Росстат
Цены на плодоовощную продукцию за период c 25 по 31 июля снизились в среднем на 0,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 18 по 24 июля рост цен составил 1%.

Лук репчатый подешевел на 3,6%, морковь - на 2,7%, картофель - на 2,0%, огурцы - на...    читать дальше
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02 августа 2023 года 19:04
Безработица в РФ в июне достигла исторического минимума в 3,1% - Росстат
Безработица в России в очередной раз обновила исторический минимум (за период наблюдений показателя с 1991 года), сократившись в июне 2023 года до 3,1% после зафиксированных в мае 3,2%, согласно опубликованным данным Росстата.

Ранее уровень безработицы составлял: в...    читать дальше
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02 августа 2023 года 19:03
Зарплаты в РФ в реальном выражении в мае выросли на 13,3%
Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в мае 2023 года составил 13,3% в годовом выражении после роста на 10,4% месяцем ранее, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ...    читать дальше
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02 августа 2023 года 19:02
Цены на бензин в РФ за период с 25 по 31 июля выросли на 0,5% - Росстат
Потребительские цены на бензин в РФ за период с 25 по 31 июля 2023 г. повысились на 0,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период 18 по 24 июля бензин подорожал на 0,6%.

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 31 июля выросла на 28 коп. и...    читать дальше
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02 августа 2023 года 19:02
Рост оборота розничной торговли РФ в июне ускорился до 10% - Росстат
В июне 2023 года оборот розничной торговли в России вырос на 10% по сравнению с показателем за июнь 2022 года, до 3 трлн 833,1 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В мае показатель увеличился на 9,3%, в апреле - на 7,8%, в марте снизился на 4,8%, в...    читать дальше
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02 августа 2023 года 19:01
Выпуск по базовым видам деятельности в РФ в июне вырос на 8,9% - Росстат
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в мае 2023 года вырос на 8,9% в годовом выражении после роста на 8,7% в мае, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Индекс исчисляется на основе данных об изменении физического...    читать дальше
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02 августа 2023 года 19:00
За период c 25 по 31 июля инфляция замедлилась до 0,13% - Росстат
За период 25 по 31 июля 2023 года потребительские цены повысились на 0,13%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 18 по 24 июля потребительские цены выросли на 0,23%.

С начала июля цены выросли на 0,74%, с начала года - на 3,52%.

В...    читать дальше
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02 августа 2023 года 18:56
Индекс МосБиржи повысился на 0,4%, индекс РТС упал на 1,5%
Российский фондовый рынок, начавший торги незначительными изменениями индексов, завершил среду разнонаправленно.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,41% и составил 3106,46 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск упал на 1,48% - до 1040,15пункта....    читать дальше
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02 августа 2023 года 18:46
Объем торгов "Мосбиржи" в июле вырос на 37% в годовом выражении
Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в июле 2023 года по сравнению с июлем 2022 года увеличился на 37% - до 103,7 трлн рублей с 75,7 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с июнем 2023 года объем торгов вырос на 6,6%, с 97,3 трлн...    читать дальше
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02 августа 2023 года 18:15
Евро поднялся до 103 руб. впервые с 28 марта 2022 года
В ходе торгов на "Мосбирже" доллар США, евро и юань уверенно растут вечером. Евро поднялся до 103 руб. впервые с 28 марта 2022 года, доллар торгуется выше 94 руб. впервые с этой же даты, китайский юань находится выше 13 руб. впервые с 14 апреля 2022 года.

Курс евро...    читать дальше
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02 августа 2023 года 18:09
Чистая прибыль Phillips 66 упала во 2-м квартале на 46%
Американская нефтеперерабатывающая Phillips 66 во 2-м квартале снизила чистую прибыль на 46% - до $1,7 млрд по сравнению с $3,2 млрд за аналогичный период годом ранее, сообщается в отчетности компании.

В расчете на акцию чистая прибыль уменьшилась до $3,72 с $6,53,...    читать дальше
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