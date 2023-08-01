ЦБ РФ установил курс евро с 2 августа в размере 100,6988 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1902 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 100,8096 руб.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2144 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,8769 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 113,99999999999999 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,7937 руб.

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Установленные мощности по выработке электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в Китае по состоянию на конец июня составляли 1,32 млрд кВт, увеличившись на 18,2% за год, по данным Государственного управления по делам энергетики.

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Среднесуточный объем экспорта нефти из Ирака по итогам июля составил 3,444 млн б/с, говорится в сообщении министерства нефти страны. В июне данный показатель составлял 3,335 млн б/с. Таким образом, за месяц он вырос на 3,3%.

Суммарный объем поставок из Ирака за рубеж в...