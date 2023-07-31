ЦБ РФ установил курс евро с 1 августа в размере 100,9428 руб.

31 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 1 августа, составляет 100,9428 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 98,42 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 53961,649 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 967,138 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1039 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,8048 руб. Минимальный курс юаня составил 12,731 руб., максимальный - 12,93 руб. Было заключено 34832... Минимальный курс юаня составил 12,731 руб., максимальный - 12,93 руб. Было заключено 34832... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9304 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 100,9991 руб. Минимальный курс евро составил 100,605 руб., максимальный - 101,975 руб. Было заключено 8802... Минимальный курс евро составил 100,605 руб., максимальный - 101,975 руб. Было заключено 8802... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6152 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,6596 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,205 руб., максимальный - 92,7725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 91,205 руб., максимальный - 92,7725 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил последние торги июля ростом, индекс МосБиржи превысил 3070 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года, на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры. В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика индексов... В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика индексов... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Москвы проработать вопрос о наделении города правом диспетчерского регулирования движения судов в границах Москвы, а также проработать вопрос об организации судоходства автономных судов по рекам... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в июне 2023 года увеличилась на 1 трлн 79,2 млрд рублей, или на 1,3%, до 87 трлн 276,5 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России. Денежная масса в январе-июне 2023 года увеличилась на... Денежная масса в январе-июне 2023 года увеличилась на... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Т Плюс" по РСБУ в I полугодии 2023 г. выросла на 48,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16,7 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка составила 154,8 млрд руб. (+11,2%). Выручка составила 154,8 млрд руб. (+11,2%). Прибыль от продаж достигла 22,2 млрд руб.... Прибыль от продаж достигла 22,2 млрд руб.... читать дальше

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Компании с долей участия "иностранцев" в капитале более 20% смогут проводить исследования ряда товарных рынков в РФ только после получения согласия правительственной комиссии по иностранным инвестициям и включения в реестр Федеральной антимонопольной службы (ФАС), следует из... читать дальше

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ПАО "Фортум" в январе-июне 2023 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 27,1% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 8,428 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка увеличилась на 4,1% - до 40,924 млрд... Выручка увеличилась на 4,1% - до 40,924 млрд... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" по РСБУ в первом полугодии составила 463,5 млрд рублей, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка уменьшилась в 1,4 раза, до 1,2 трлн руб., на столько же сократилась себестоимость,... Выручка уменьшилась в 1,4 раза, до 1,2 трлн руб., на столько же сократилась себестоимость,... читать дальше

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"Объединенная зерновая компания" (ОЗК) в начавшемся сельхозсезоне (с 1 июля 2023 г.) отгрузила в страны Африки 100 тыс. тонн зерна, сообщается в пресс-релизе компании по итогам участия в форуме "Россия-Африка" на минувшей неделе в Петербурге. "Страны Африки - одно из... "Страны Африки - одно из... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе вечером в понедельник. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent, торги которыми прекращаются в понедельник, на лондонской бирже ICE Futures к 17:52 мск подорожали на $0,47 (0,55%) - до $85,46 за баррель. Более активный... Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent, торги которыми прекращаются в понедельник, на лондонской бирже ICE Futures к 17:52 мск подорожали на $0,47 (0,55%) - до $85,46 за баррель. Более активный... читать дальше

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Валютную выручку от экспорта товаров в рамках межправительственных соглашений можно будет зачислять на счета поставщиков без ее обязательной продажи не только в уполномоченных банках, но и в банках, находящихся за пределами РФ. Соответствующие поправки вносятся в указ президента... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7086 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,7589 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,25 руб., максимальный - 92,5975 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 91,25 руб., максимальный - 92,5975 руб. Была... читать дальше

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Цены на золото умеренно повышаются в понедельник и готовятся завершить месяц рекордным ростом с марта. Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 17:30 мск повысились на 0,3%, до $2006 за тройскую унцию. Драгметалл с начала месяца подорожал... Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 17:30 мск повысились на 0,3%, до $2006 за тройскую унцию. Драгметалл с начала месяца подорожал... читать дальше

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