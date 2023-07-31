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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 июля в размере 90,9783 руб., евро - 99,9586 руб.
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31 июля 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 июля в размере 90,9783 руб., евро - 99,9586 руб.
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30 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 90,9783 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 95,58 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 99,9586 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,87 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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