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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 июля в размере 90,9783 руб., евро - 99,9586 руб.
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31 июля 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 июля в размере 90,9783 руб., евро - 99,9586 руб.

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30 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 90,9783 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 95,58 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 99,9586 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,87 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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