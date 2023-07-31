ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 июля в размере 90,9783 руб., евро - 99,9586 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 99,9586 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,87 коп.

30 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 90,9783 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 95,58 коп.

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Цены на нефть эталонных марок опускаются в понедельник после того, как они завершили в плюсе пятую неделю подряд и достигли максимальных отметок с середины апреля. С начала июля цена Brent подскочила на 12%, WTI - на 14%, что является лучшим месячным приростом с января... С начала июля цена Brent подскочила на 12%, WTI - на 14%, что является лучшим месячным приростом с января... читать дальше

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Американские фондовые индексы выросли в пятницу и по итогам всей прошедшей недели. Dow Jones Industrial Average увеличился по итогам тринадцатой сессии подряд. Последний раз такой длительный период беспрерывного подъема индекса был зафиксирован в 1987 году. Позитивное... Позитивное... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 73,65 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10,99 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 5,48 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам еврооблигаций на общую сумму $26,36 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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"Московская биржа" с 31 июля переводит торги акциями и облигациями на единый расчетный цикл T+1. Расчеты по сделкам и поставка ценных бумаг будут осуществляться на следующий торговый день. Ранее в режиме Т+1 на Мосбирже торговались ОФЗ и корпоративные облигации в... Ранее в режиме Т+1 на Мосбирже торговались ОФЗ и корпоративные облигации в... читать дальше

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Доллар США начал торги на "Московской бирже" ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,02 руб. (+31,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар усилил рост, евро также дорожает. Рубль снижается после завершения периода... Через час торгов доллар усилил рост, евро также дорожает. Рубль снижается после завершения периода... читать дальше

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Значение Турции как места для обсуждаемого газового хаба определяется растущей транзитной ролью республики на фоне растущих рисков по другим направлениям, отметил в беседе с журналистами президент России Владимир Путин. Он отметил, что тема создания газового хаба в Турции... читать дальше

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Европейские фондовые индексы завершили торги пятницы без единой динамики, инвесторы оценивали статданные и корпоративные отчетности. Предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis) о динамике ВВП Германии, опубликованные в пятницу, оказались... Предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis) о динамике ВВП Германии, опубликованные в пятницу, оказались... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 90,9783 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 95,58 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 99,9586 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 99,9586 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Объемы розничных продаж в Германии Объемы розничных продаж в Германии ... ... читать дальше

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Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в конце июля, по данным "ЦИАН.Аналитики" составила 128,4 тыс. руб. за кв. м, увеличившись за месяц на 0,9%. Средняя стоимость... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что саммит "Россия - Африка" создал хороший задел для дальнейшего сотрудничества России с африканскими государствами и пообещал, что все достигнутые на нем договоренности будут исполнены. "Благодаря нашей дружбе, благодаря нашим... "Благодаря нашей дружбе, благодаря нашим... читать дальше

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По итогам прошлого года в России резко увеличился объем изготовления спортивной обуви — на 65%, рассказали "Известиям" в Минпромторге. Она стала драйвером роста всей категории в 2022 году. Тогда в стране выпустили 168 млн пар, это на 5% больше, чем в 2021-м. В этом году... читать дальше

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Что нового ждет россиян в августе С августа произойдет традиционный перерасчёт пенсий работающих пенсионеров, в Московской области начнут выплачивать новое пособие на детей из малообеспеченных семей, пишет "Российская газета". С августа работающим пенсионерам увеличат пенсию С августа работающим пенсионерам увеличат пенсию С 1 августа... С 1 августа... читать дальше

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