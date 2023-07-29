ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 июля в размере 90,9783 руб., евро - 99,9586 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 99,9586 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,87 коп.

29 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 90,9783 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 95,58 коп.

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Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в конце июля, по данным "ЦИАН.Аналитики" составила 128,4 тыс. руб. за кв. м, увеличившись за месяц на 0,9%. Средняя стоимость... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что саммит "Россия - Африка" создал хороший задел для дальнейшего сотрудничества России с африканскими государствами и пообещал, что все достигнутые на нем договоренности будут исполнены. "Благодаря нашей дружбе, благодаря нашим... "Благодаря нашей дружбе, благодаря нашим... читать дальше

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По итогам прошлого года в России резко увеличился объем изготовления спортивной обуви — на 65%, рассказали "Известиям" в Минпромторге. Она стала драйвером роста всей категории в 2022 году. Тогда в стране выпустили 168 млн пар, это на 5% больше, чем в 2021-м. В этом году... читать дальше

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С августа произойдет традиционный перерасчёт пенсий работающих пенсионеров, в Московской области начнут выплачивать новое пособие на детей из малообеспеченных семей, пишет "Российская газета". С августа работающим пенсионерам увеличат пенсию С августа работающим пенсионерам увеличат пенсию С 1 августа... С 1 августа... читать дальше

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Первые 30 трамвайных умных стрелок установили в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "В Москве установили 30 шкафов системы управления автоматизированными трамвайными стрелками. Ими оборудованы трамвайные пути на проспекте Мира, в районах... читать дальше

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У компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан из Калининградской области появится возможность продавать свою продукцию через интернет жителям материковой части России. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о проведении эксперимента,... читать дальше

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Работы по благоустройству территорий около Московских центральных диаметров и станций метро в этом году выполнены на 60%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Благоустраиваем территории рядом с московскими центральными диаметрами и станциями метрополитена. План этого сезона... читать дальше

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Правительство России выделило $2 млн на закупку для Мали через структуры ООН новой партии продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин. "По мере необходимости мы стараемся тоже поддержать вашу страну и напрямую, и через соответствующие структуры ООН. Правительством России,... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 90,9783 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 95,58 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 99,9586 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 99,9586 руб. По сравнению с...

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Столичный производитель разработал 30-тонного робота для горной промышленности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Московский производитель создал 30-тонного робота для горной промышленности. Такое оборудование делают лишь две компании в мире, включая отечественную", - написал... читать дальше

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Власти Гвинеи-Бисау хотели бы более активного сотрудничества с "ЛУКОЛОМ" в области нефтедобычи, заявил президент этой страны Умару Сисоку Эмбало. "Есть российская компания "ЛУКОЙЛ", которая является экспертом в области нефти. Эта компания осуществляет деятельность по... "Есть российская компания "ЛУКОЙЛ", которая является экспертом в области нефти. Эта компания осуществляет деятельность по... читать дальше

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Буркина-Фасо надеется на поддержку России в строительстве небольшой атомной станции, которая бы генерировала энергию на всю западную Африку, заявил президент переходного периода Ибрагим Траоре. "Нам необходима выработка энергии. Это важный пункт нашей повестки. Если... "Нам необходима выработка энергии. Это важный пункт нашей повестки. Если... читать дальше

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Власти Москвы с начала года заключили более 86 тысяч контрактов с малым и средним бизнесом на портале поставщиков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Благодаря порталу поставщиков... "Благодаря порталу поставщиков... читать дальше

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Бывший председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке будет руководить проверкой процессов прогнозирования Банка Англии, говорится в пресс-релизе британского ЦБ. Проверка направлена на укрепление поддержки Комитета по денежно-кредитной политике (MPC)... Проверка направлена на укрепление поддержки Комитета по денежно-кредитной политике (MPC)... читать дальше

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Сахарные заводы РФ начали переработку сахарной свеклы нового урожая. Как сообщает Союзроссахар, первыми эту работу начали 6 сахарных заводов Краснодарского края. Всего в регионе уже заготовлено 86,5 тыс. тонн сахарной свеклы, переработано 27,9 тыс. тонн, выработано 1,2 тыс. тонн... читать дальше

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Итальянский производитель шин Pirelli & C SpA в январе-июне 2022 года увеличил чистую прибыль относительно аналогичного периода прошлого года на 4,1%, до 242,6 млн евро, сообщила компания. Выручка за отчетный период увеличилась на 7,5%, до 3,438 млрд... читать дальше

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