Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3367,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2689,52 млрд руб.

28 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 июля составили по Российской Федерации 3367,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3129,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3490,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3245,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 июля составили 2689,52 млрд руб. против 2671,80296 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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