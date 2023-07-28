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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3367,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2689,52 млрд руб.
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28 июля 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3367,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2689,52 млрд руб.
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28 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 июля составили по Российской Федерации 3367,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3129,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3490,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3245,3 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 июля составили 2689,52 млрд руб. против 2671,80296 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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