ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 90,489 руб., евро - 100,3614 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 25 июля, составляет 100,3614 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,48 коп.

25 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 июля, составляет 90,489 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,44 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 52194,054 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 390,824 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7180 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 99,6549 руб. Минимальный курс евро составил 99,33 руб., максимальный - 100,235 руб. Была заключена 8741... Минимальный курс евро составил 99,33 руб., максимальный - 100,235 руб. Была заключена 8741... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4036 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1187 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,84 руб., максимальный - 90,515 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 89,84 руб., максимальный - 90,515 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 434 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,6035 руб. Минимальный курс юаня составил 12,558 руб., максимальный - 12,649 руб. Было заключено 48308 сделок.... Минимальный курс юаня составил 12,558 руб., максимальный - 12,649 руб. Было заключено 48308 сделок.... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в мажоре, завершил вторник уверенным ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,29% и составил 2975,36 пункта. Индикатор обновил максимум с февраля 2022 года Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,29% и составил 2975,36 пункта. Индикатор обновил максимум с февраля 2022 года Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,49% - до 1038,57... Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,49% - до 1038,57... читать дальше

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В Кремле не исключают возможности визита президента РФ Владимира Путина в Индию на саммит G20. "По "двадцатке" пока неясно. Приглашение мы получили", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам в четверг. "По "двадцатке" пока неясно. Приглашение мы получили", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам в четверг. Он ответил на уточняющий вопрос, не... Он ответил на уточняющий вопрос, не... читать дальше

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"Зерновая сделка" не свернута окончательно, Россия готова вернуться к участию в ней при выполнении обязательств перед российской стороной, заявил во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Готовы вернуться к участию, если обязательства, которые были приняты в... "Готовы вернуться к участию, если обязательства, которые были приняты в... читать дальше

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К началу июля запасы драгметаллов в банках РФ составляли 341,6 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России. Исходя из учетных цен, это 64 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте. Из материалов можно также сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за июнь... Из материалов можно также сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за июнь... читать дальше

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Президентский совет по национальным проектам и стратегическому развитию на ближайшем заседании рассмотрит конкретные шаги и механизмы развития "экономики предложения", сообщил во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. "Здесь... "Здесь... читать дальше

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Инфляция в РФ в настоящее время умеренная, но есть признаки ускорения роста цен, важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы хорошо знаем, видим и основные риски для социально-экономического развития. Недавно... "Мы хорошо знаем, видим и основные риски для социально-экономического развития. Недавно... читать дальше

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Цены на нефть поднимаются вечером во вторник из-за роста оптимизма трейдеров в отношении спроса в Китае благодаря стимулирующим мерам, объявленным Пекином. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:55 мск составила... Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:55 мск составила... читать дальше

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В июле индекс потребительского доверия в США подскочил до 117 пунктов с пересмотренных 110,1 пункта месяцем ранее, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это максимальный уровень за последние 2 года, отмечает... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4753 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,0816 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,8375 руб., максимальный - 90,5125 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 89,8375 руб., максимальный - 90,5125 руб. Было... читать дальше

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Экономика России в 2023 году, как ожидается, вырастет более чем на 2%, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник, тем самым подтвердив ранее называвшуюся главой правительства Михаилом Мишустиным оценку динамики ВВП по итогам... читать дальше

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Правительство РФ должно своевременно индексировать зарплаты в бюджетной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. "Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание,... "Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание,... читать дальше

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Россия вводит запрет на импорт из недружественных стран готовой продукции из рыбы и морепродуктов. Соответствующее решение утверждено правительством, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ. Оно принято в рамках реализации комплекса ответных мер на действия со стороны... читать дальше

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