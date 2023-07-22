ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 июля в размере 90,3846 руб., евро - 100,6562 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 22 июля, составляет 100,6562 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,18 руб.

22 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 июля, составляет 90,3846 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 46,99 коп.

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Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках страны (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в июле составила 144,4 тыс. руб., увеличившись на 0,7% к июню. Рост год к году составил 2,3%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на экспертов... читать дальше

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Состояние российской и белорусской экономик позволяют ожидать, что в 2023 году обе страны продемонстрируют хороший рост, заявил президент РФ Владимир Путин. "Все основные показатели дают нам основания полагать, что этот год, во всяком случае, мы пройдем уверенно,... "Все основные показатели дают нам основания полагать, что этот год, во всяком случае, мы пройдем уверенно,... читать дальше

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России, глава делового совета Россия - Куба Борис Титов встретился в Гаване с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. В ходе встречи обсуждались перспективы инвестиционного сотрудничества России и... читать дальше

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В Северном округе столицы по программе реновации жилья переданы под заселение 33 новостройки, на территории округа в проектировании и строительстве ещё 56 новостроек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "В Северном округе Москвы по Программе реновации переданы под... "В Северном округе Москвы по Программе реновации переданы под... читать дальше

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Правительство расширило перечень видов экономической деятельности, доступных для инвесторов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), созданных в моногородах, сообщает в воскресенье сайт правительства. "Теперь резиденты территорий опережающего... "Теперь резиденты территорий опережающего... читать дальше

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Российские банки в мае этого года закрыли 191 филиал — это самое большое количество филиалов с сентября 2022-го. Тогда их число уменьшилось на 486, следует из статистики ЦБ. Всего за прошлый год и 1-й квартал 2023 года количество офисов финорганизаций по стране сократилось... читать дальше

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Производитель косметической продукции из Москвы получил от города льготный заем в размере 100 миллионов рублей на развитие экспортной деятельности. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 июля, составляет 90,3846 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 46,99 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 июля, составляет 100,6562 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 июля, составляет 100,6562 руб. По сравнению с...

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии снизило предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам. Соответствующее постановление Минсельхозпрода от 20 июля 2023 г N87 официально опубликовано в субботу на... Соответствующее постановление Минсельхозпрода от 20 июля 2023 г N87 официально опубликовано в субботу на... читать дальше

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Часть работ в рамках модернизации МГТУ им. Н.Э. Баумана будет завершена в этом году, работы по созданию многофункционального корпуса для студентов и центрального кластера завершатся в 2024 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Завершаем строительство... "Завершаем строительство... читать дальше

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Правительство РФ ускорит и упростит получение компенсаций, связанных с реабилитацией пострадавших на производстве работников, сообщается в субботу на сайте российского кабинета министров. "Подписано распоряжение, которое упростит и ускорит оформление компенсации дополнительных... читать дальше

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В рамках реорганизации бывших промзон в Москве планируют возвести около 170 тыс. кв. м жилой застройки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Комплексному развитию подлежит территория недалеко от пересечения улицы Москворечье с Пролетарским проспектом. Сейчас здесь расположены... читать дальше

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В России будет сформирован электронный реестр документов, сведений, материалов и согласований, необходимых застройщикам для реализации инвестпроектов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте кабинета... читать дальше

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Американский техногигант Amazon.com Inc. инвестирует $120 млн в строительство комплекса для запуска интернет-спутников во Флориде, говорится в сообщении компании. Спутниковый хаб разместят на территории Космического центра имени Кеннеди, откуда раньше стартовали шаттлы... Спутниковый хаб разместят на территории Космического центра имени Кеннеди, откуда раньше стартовали шаттлы... читать дальше

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Объем продаж гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российского производства в текущем году вырастет на 50%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с результатами исследований российского рынка БПЛА, подготовленного по заказу одного из крупных заказчиков таких... читать дальше

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Минздрав России разработал проект, согласно которому предлагается перейти от массовой вакцинации от коронавируса к вакцинации уязвимых категорий граждан. "В связи с формированием высокого уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и... "В связи с формированием высокого уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и... читать дальше

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