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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 июля в размере 90,3846 руб., евро - 100,6562 руб.
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22 июля 2023 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 июля в размере 90,3846 руб., евро - 100,6562 руб.

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22 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 июля, составляет 90,3846 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 46,99 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 июля, составляет 100,6562 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,18 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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