ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 90,8545 руб., евро - 101,833 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 21 июля, составляет 101,833 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,11 коп.

21 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 июля, составляет 90,8545 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,01 коп.

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Совет директоров Банка России сегодня на заседании рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки. Большинство аналитиков ждет повышения ставки ЦБ на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 8,0% годовых, некоторые эксперты не исключают и более широкий шаг - вплоть до 100... Большинство аналитиков ждет повышения ставки ЦБ на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 8,0% годовых, некоторые эксперты не исключают и более широкий шаг - вплоть до 100... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов в четверг после выхода корпоративных отчетов крупных эмитентов и сильных данных по американскому рынку труда. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе... Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 июля, составляет 90,8545 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,01 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 июля, составляет 101,833 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 июля, составляет 101,833 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Объемы розничных продаж в... Объемы розничных продаж в...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51537,201 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 400,294 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7536 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 101,6649 руб. Минимальный курс евро составил 100,5 руб., максимальный - 102,8175 руб. Было заключено 8875... Минимальный курс евро составил 100,5 руб., максимальный - 102,8175 руб. Было заключено 8875... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 93 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,6377 руб. Минимальный курс юаня составил 12,557 руб., максимальный - 12,697 руб. Было заключено 45967 сделок.... Минимальный курс юаня составил 12,557 руб., максимальный - 12,697 руб. Было заключено 45967 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4138 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,7848 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,2025 руб., максимальный - 91,3975 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 90,2025 руб., максимальный - 91,3975 руб. Была... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением индекс МосБиржи на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок. Индекс РТС подрос за счет укрепления рубля в преддверии пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Индекс Фондовые индексы крупнейших стран... Фондовые индексы крупнейших стран... читать дальше

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США в четверг расширили санкционные списки по России и внесли в них 18 человек, свыше 90 организаций, 14 судов. В частности, санкции ввели против таких научных учреждений как Федеральный исследовательский центр "Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской... В частности, санкции ввели против таких научных учреждений как Федеральный исследовательский центр "Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской... читать дальше

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Табачный концерн Philip Morris International сократил чистую прибыль и увеличил выручку во втором квартале 2023 года, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания рынка. В то же время годовой прогноз компании оказался хуже, чем рассчитывали... читать дальше

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Санкционный список США пополнила целая группа чиновников из российских федеральных ведомств в ранге первых заместителей и заместителей министров. В обновление SDN List, которое в четверг опубликовано OFAC, попали первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, первый... В обновление SDN List, которое в четверг опубликовано OFAC, попали первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, первый... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3253 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,8851 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,305 руб., максимальный - 91,325 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 90,305 руб., максимальный - 91,325 руб. Было... читать дальше

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0 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-506 на 25 млрд 265,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Dow Jones Industrial Average растет в ходе торгов в четверг, S&P 500 и Nasdaq Composite снижаются. Трейдеры оценивают статданные и финансовые отчеты компаний за минувший квартал. Трейдеры оценивают статданные и финансовые отчеты компаний за минувший квартал. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на... Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на... читать дальше

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ПАО "Мосэнерго" в 1-м полугодии 2023 г. увеличило производство электроэнергии на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошло года, до 32,18 млрд кВт.ч, сообщила компания. Отпуск тепловой энергии сократился на 6,5%, до 45,12 млн Гкал. Основное влияние на динамику... Отпуск тепловой энергии сократился на 6,5%, до 45,12 млн Гкал. Основное влияние на динамику... читать дальше

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