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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 июля в размере 90,6906 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в июне составила 0,37%
Рост потребительских цен в июне составил 0,37% после повышения на 0,31% в мае, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 3,25% после 2,51% месяцем ранее. Аналитики ожидали рост цен в июне на уровне 0,45%
 
При ремонте по ОСАГО разрешат использовать б/у запчасти
Власти хотят разрешить использование бывших в употреблении запчастей и увеличить сроки ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней. Такие поправки сейчас готовят в Совете Федерации, пишут "Известия", ссылающиеся на заместителя председателя СФ Николая...
 
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Увеличения госдолга в условиях возрастающих расходов федерального бюджета не избежать, но Минфин намерен удерживать его в безопасных границах - 20% ВВП, сообщила замминистра финансов РФ Ирина Окладникова. "У нас сейчас уровень долга 22,8 трлн...
 
У крупных торговых сетей начала снижаться рентабельность
Средняя рентабельность крупнейших торговых сетей по чистой прибыли по итогам 2022 года сократилась на 0,4 процентных пункта (п. п.)- до 2,4% по сравнению с позапрошлым годом, говорится в отчете компании "Infoline-аналитика", данные из которого...
 
18 июля 2023 года 16:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 июля в размере 90,6906 руб.

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18 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 90,6906 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,89 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
18 июля 2023 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 18 июля растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 31,81 пункта (1,09%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2949,42 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2955,71 (+1,31%) пункта,...    читать дальше
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18 июля 2023 года 16:15
Госдума приняла закон, позволяющий перенести проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи
Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволит перенести проведение очередной Всероссийской сельскохозяйственной переписи, планировавшейся на 2026 г. Предусматривается приостановление до 1 января 2028 г. действия ч.1 ст. 5 закона "О Всероссийской сельскохозяйственной...    читать дальше
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18 июля 2023 года 16:14
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 июля
ЦБ РФ с 19 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5684,58 (+4,93) руб./грамм; на серебро - 72,34 (+0,33) руб./грамм; на платину - 2831,21 (-9,05) руб./грамм; на палладий - 3703,03 (+19,71) руб./грамм.

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18 июля 2023 года 16:07
Розничные продажи в США в июне увеличились на 0,2%, ожидался рост на 0,5%
Розничные продажи в США в июне выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их повышения на 0,5%.

Согласно пересмотренным данным, в мае розничные продажи в Штатах увеличились на...    читать дальше
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18 июля 2023 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 87,2/92,61 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,2/92,61 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 19 коп., Cредний курс продажи не...
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18 июля 2023 года 16:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 июля в размере 90,6906 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 90,6906 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,89 коп.

Это автоматическое сообщение.
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18 июля 2023 года 16:01
ЦБ РФ установил курс евро с 19 июля в размере 102,0271 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 102,0271 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,75 коп.

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18 июля 2023 года 15:59
"Газпром нефть" изучит мировые рынки катализаторов нефте- и газопереработки
ООО "Газпромнефть-КС" проводит тендер на оказание услуг по проведению маркетингового исследования рынков катализаторов нефте- и газопереработки, говорится в материалах компании.

Победитель тендера должен изучить распространение различных видов катализаторов в мире,...    читать дальше
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18 июля 2023 года 15:55
Минфин РФ 19 июля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26241 и 52005
Министерство финансов России 19 июля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ИН серии 52005 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года имеют 19...    читать дальше
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18 июля 2023 года 15:47
Чистая прибыль Morgan Stanley во 2-м квартале снизилась на 13%, но оказалась выше прогнозов
Чистая прибыль Morgan Stanley, одного из крупнейших банков США, во втором квартале снизилась на 13% - до $2,182 млрд по сравнению с $2,495 млрд за тот же период прошлого года, в расчете на акцию - до $1,24 с $1,39. Выручка повысилась на 2,5% - до $13,457 млрд против $13,132 млрд...    читать дальше
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18 июля 2023 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск 18 июля составил 90,6906 руб.
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1655,9999999999998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил...    читать дальше
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18 июля 2023 года 15:39
Депутаты во 2-м чтении приняли законопроект об исламском банкинге
Госдума приняла во втором чтении законопроект о проведении в РФ эксперимента по внедрению исламского банкинга, его участникам разрешат выпускать облигации, а минимальный капитал с 1 января 2024 г. составит 15 млн руб., а не 25 млн руб., как было запланировано в рамках первого...    читать дальше
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18 июля 2023 года 15:31
В январе-июне ОГК-2 нарастила выпуск электроэнергии на 5,7%
ПАО "ОГК-2" в 1-м полугодии 2023 г. увеличило производство электроэнергии на 5,7%, до 24,1 млрд кВт.ч, сообщила компания. Изменение объемов производства обусловлено увеличением востребованности генерирующего оборудования, говорится в сообщении.

Отпуск тепловой энергии...    читать дальше
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18 июля 2023 года 15:30
В среду, 19 июля, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 28,87 млрд руб.
В среду, 19 июля, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 28,87 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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18 июля 2023 года 15:30
В среду, 19 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 38,94 млрд руб.
В среду, 19 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 38,94 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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18 июля 2023 года 15:23
Среднесрочные перспективы роста мировой экономики остаются слабыми - глава МВФ
Среднесрочные перспективы роста мировой экономики остаются слабыми, а стабильно высокая инфляция может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на встрече министров...    читать дальше
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