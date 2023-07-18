ЦБ РФ установил курс евро с 19 июля в размере 102,0271 руб.

18 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 102,0271 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,75 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 31,81 пункта (1,09%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2949,42 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2955,71 (+1,31%) пункта,... читать дальше

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Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволит перенести проведение очередной Всероссийской сельскохозяйственной переписи, планировавшейся на 2026 г. Предусматривается приостановление до 1 января 2028 г. действия ч.1 ст. 5 закона "О Всероссийской сельскохозяйственной... читать дальше

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ЦБ РФ с 19 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5684,58 (+4,93) руб./грамм; на серебро - 72,34 (+0,33) руб./грамм; на платину - 2831,21 (-9,05) руб./грамм; на палладий - 3703,03 (+19,71) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Розничные продажи в США в июне выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их повышения на 0,5%. Согласно пересмотренным данным, в мае розничные продажи в Штатах увеличились на... Согласно пересмотренным данным, в мае розничные продажи в Штатах увеличились на... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,2/92,61 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 19 коп., Cредний курс продажи не...

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 90,6906 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,89 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 102,0271 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,75 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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ООО "Газпромнефть-КС" проводит тендер на оказание услуг по проведению маркетингового исследования рынков катализаторов нефте- и газопереработки, говорится в материалах компании. Победитель тендера должен изучить распространение различных видов катализаторов в мире,... Победитель тендера должен изучить распространение различных видов катализаторов в мире,... читать дальше

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Министерство финансов России 19 июля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ИН серии 52005 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года имеют 19... Облигации серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года имеют 19... читать дальше

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Чистая прибыль Morgan Stanley, одного из крупнейших банков США, во втором квартале снизилась на 13% - до $2,182 млрд по сравнению с $2,495 млрд за тот же период прошлого года, в расчете на акцию - до $1,24 с $1,39. Выручка повысилась на 2,5% - до $13,457 млрд против $13,132 млрд... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1655,9999999999998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил... читать дальше

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о проведении в РФ эксперимента по внедрению исламского банкинга, его участникам разрешат выпускать облигации, а минимальный капитал с 1 января 2024 г. составит 15 млн руб., а не 25 млн руб., как было запланировано в рамках первого... читать дальше

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ПАО "ОГК-2" в 1-м полугодии 2023 г. увеличило производство электроэнергии на 5,7%, до 24,1 млрд кВт.ч, сообщила компания. Изменение объемов производства обусловлено увеличением востребованности генерирующего оборудования, говорится в сообщении. Отпуск тепловой энергии... Отпуск тепловой энергии... читать дальше

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В среду, 19 июля, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 28,87 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В среду, 19 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 38,94 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Среднесрочные перспективы роста мировой экономики остаются слабыми, а стабильно высокая инфляция может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на встрече министров... читать дальше

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