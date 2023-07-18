Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4079,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2292,68 млрд руб.

18 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 июля составили по Российской Федерации 4079,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3807,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4107,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3846,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 июля составили 2292,68 млрд руб. против 2318,98529 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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