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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2805,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3960,67 млрд руб.
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12 июля 2023 года 09:32

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2805,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3960,67 млрд руб.

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12 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 июля составили по Российской Федерации 2805,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2607,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3395 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3192,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 июля составили 3960,67 млрд руб. против 3169,69331 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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