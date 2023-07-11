.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3395 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3169,69 млрд руб.
.
11 июля 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3395 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3169,69 млрд руб.
|0
11 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 июля составили по Российской Федерации 3395 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3192,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3111,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2910,9 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 июля составили 3169,69 млрд руб. против 3145,13329 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
11 июля 2023 года 16:05
Министерство финансов России 12 июля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29024 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года имеют 29... читать дальше
.11 июля 2023 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 86,07/93,26 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,07/93,26 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 193 коп., Cредний курс продажи...
.11 июля 2023 года 15:59
Инфляция в России в годовом выражении не превышает 3,5%, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. "Инфляция остается умеренной. С января по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений. В годовом выражении... читать дальше
.11 июля 2023 года 15:52
Цены на нефть остаются в плюсе в ходе торгов днем благодаря объявленным в Китае мерам поддержи рынка недвижимости, проблемы которого продолжают сдерживать экономический рост в стране. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к... читать дальше
.11 июля 2023 года 15:45
До конца 2024 года у российских банков будет возможность перевести заблокированные активы на отдельное юрлицо
Срок, в течение которого подсанкционные банки смогут перевести заблокированные активы и обязательства на отдельное юрлицо, предлагается продлить до 31 декабря 2024 года, следует из поправок в законопроект (№310877-8), одобренных комитетом Госдумы по собственности. Летом... читать дальше
.11 июля 2023 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск 11 июля составил 90,5045 руб.
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 7812 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 90,5045 руб. По... читать дальше
.11 июля 2023 года 15:38
Потребительские цены в Латвии в июне снизились на 1,4%, годовая инфляция (по сравнению с показателем июня 2022 года) составила 7,9%, сообщило Центральное статистическое управление. В мае годовая инфляция была на уровне 12,1%. Продукты питания и безалкогольные... читать дальше
.11 июля 2023 года 15:30
В среду, 12 июля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 21,81 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.11 июля 2023 года 15:30
В среду, 12 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 2,11 млрд руб.
В среду, 12 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 2,11 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.11 июля 2023 года 15:30
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в госзакупках надо ориентироваться на отечественный автопром, и высказался за то, чтобы депутатов пересадить на произведенные в России автомобили. "Если мы говорим о больших государственных закупках для органов... читать дальше
.11 июля 2023 года 15:25
ООО "Урожай" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Московская биржа... читать дальше
.11 июля 2023 года 15:23
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Банка "Санкт-Петербург" на одну ступень до уровня ruA+, по рейтингу установлен "стабильный" прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruA со "стабильным" прогнозом. "Повышение рейтинга... читать дальше
.11 июля 2023 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6680 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 99,7428 руб. Минимальный курс евро составил 98,9275 руб., максимальный - 100,2975 руб. Было заключено 4914... читать дальше
.11 июля 2023 года 15:06
Минфин РФ поддерживает запуск сделок с ЦФА на организованных торгах через конструкцию цифровых свидетельств
Минфин РФ поддерживает запуск сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) на организованных торгах через конструкцию обращения цифровых свидетельств, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в ходе выступления на "Иннопроме". Согласно... читать дальше
.11 июля 2023 года 14:57
Экономика Индии в ближайшие полвека обгонит не только Японию и Германию, но и США, заняв 2-е место в мире к 2075 году, уступив только Китаю, полагают аналитики Goldman Sachs. В настоящее время Индия занимает 5-е место по объему ВВП. По мнению аналитиков... читать дальше
.11 июля 2023 года 14:52
ООО "Истринская сыроварня" утвердило параметры размещения второго выпуска облигаций серии БО-02, говорится в сообщении эмитента. Срок обращения выпуска составит 4 года с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, объем 150 млн рублей, номинал одной... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.