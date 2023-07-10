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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3111,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3145,13 млрд руб.
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10 июля 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3111,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3145,13 млрд руб.
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10 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 июля составили по Российской Федерации 3111,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2910,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3682,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3472,4 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 июля составили 3145,13 млрд руб. против 3039,21012 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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