Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4087,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2988,04 млрд руб.

6 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 июля составили по Российской Федерации 4087,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3882 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4294,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3957,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 июля составили 2988,04 млрд руб. против 2888,8155 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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