ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 90,338 руб., курс евро - 98,4144 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 98,4144 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,62 коп.

5 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 90,338 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 79,30 коп.

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Минсельхоз РФ предлагает с 2024 года повысить максимальную ставку по льготным кредитам с нынешних 5% до 7%, следует из проекта постановления, размещенного на сайте regulation.gov.ru. Документ вносит изменения в действующие правила кредитования. Документ вносит изменения в действующие правила кредитования. Кроме того,... Кроме того,... читать дальше

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ВТБ разработал программу создания параллельной системы расчетов и инфраструктуры финансового рынка, заявил глава банка Андрей Костин в ходе Финансового конгресса Банка России. Программа состоит из четырех пунктов: Программа состоит из четырех пунктов: Замена SWIFT на другую систему обмена... Замена SWIFT на другую систему обмена... читать дальше

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Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за январь-июнь 2023 года перечислила в федеральный бюджет 2 трлн 866,7 млрд рублей, что на 17,8% меньше в годовом сравнении (3 трлн 488,1 млрд рублей), следует из опубликованных в пятницу данных таможенной службы. В июне 2023 года... В июне 2023 года... читать дальше

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Самым значимым фактором для плавающего курса рубля является внешняя торговля, текущая его динамика несет проинфляционные риски, и Банк России учтет это при принятии решения по ключевой ставке, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "В наших решениях по... "В наших решениях по... читать дальше

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Российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2023 году может вырасти на 45,5%, до 1 млн штук, прогнозирует комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). "Мы корректируем наш прогноз на 2023 год и считаем, что общий рынок... "Мы корректируем наш прогноз на 2023 год и считаем, что общий рынок... читать дальше

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Доллар США, евро и юань продолжают уверенно расти на "Московской бирже". Доллар и евро превысили отметки 93 и 102 руб. впервые с 28 марта 2022 года, китайский юань торгуется по направлению к 13 руб. Курс доллара США составил 93,76 руб. в 10:35 мск, что на 2,76 рубля... Курс доллара США составил 93,76 руб. в 10:35 мск, что на 2,76 рубля... читать дальше

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Авиакомпания "Уральские авиалинии" в июне т.г. перевезла 959 тыс. пассажиров, что на 5% больше по сравнению с июнем 2022 года, сообщил "Интерфаксу" источник в авиаотрасли. Число рейсов в прошлом месяце увеличилось на 2% - до 5,7 тыс. Число рейсов в прошлом месяце увеличилось на 2% - до 5,7 тыс. В 1-м полугодии число... В 1-м полугодии число... читать дальше

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Банк России продал валюту расчетами 5 июля на 3,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". В период с 7 июня по 6 июля плановый... В период с 7 июня по 6 июля плановый... читать дальше

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Возмещение по каско приобретает новые формы. Так, "АльфаСтрахование" сообщает, что внесла изменения в процесс урегулирования убытков по каско. "Теперь, если ремонт автомобиля невозможно выполнить в установленные договором сроки, страховая компания выплатит его стоимость", -... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 24,08 пункта (0,858%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2829,08 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 10,92 пункта (1,127%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 10,92 пункта (1,127%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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В 2022 годц шведский производитель косметики и парфюмерии Oriflame, реализующий продукцию методом прямых продаж, сократил численность персонала на 32%, говорится в годовом отчете российской "дочки" за прошлый год. Так, штат ООО "Орифлейм Косметикс" был снижен с 663 до... Так, штат ООО "Орифлейм Косметикс" был снижен с 663 до... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 июля по данным на начало операционного дня выросло до 441,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Банк России создаст бэк-офис, который будет обрабатывать споры и претензии по транзакциям на платформе цифрового рубля, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в интервью Forbes. "Мы создадим бэк-офис - операционное подразделение, которое будет не только... "Мы создадим бэк-офис - операционное подразделение, которое будет не только... читать дальше

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-497 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал ростом индекса МосБиржи и падением индекса РТС на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры после выхода в США "ястребиных" протоколов июньского заседания Федрезерва. Европейские рынки акций закрылись вчера в красной зоне... Европейские рынки акций закрылись вчера в красной зоне... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,91/93,94 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 97 коп., Cредний курс продажи...

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