Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4174 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2720,48 млрд руб.

4 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 июля составили по Российской Федерации 4174 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3950,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4105,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3835,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 июля составили 2720,48 млрд руб. против 2754,40326 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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