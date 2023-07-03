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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 88,3844 руб., евро - 96,0195 руб.
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ГЛАВНОЕ
В мае промпроизводство в РФ выросло на 7,1%
Рост промпроизводства в РФ в мае ускорился до 7,1%, после 5,2% в апреле, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 5,1%. В январе-мае промпроизводство увеличилось на 1,8%
 
В России растут зарплаты и ощущается дефицит кадров
На российском рынке труда сложилась парадоксальная ситуация: компании открывают многочисленные вакансии и повышают зарплаты, а брать на работу некого, утверждают опрошенные "Ведомостями" рекрутеры. При этом более всего страдает реальный сектор. По...
 
Банки отказываются от вкладов в долларах и евро
Число банков, предлагающих вклады в валютах недружественных стран, за год сократилось на четверть, следует из данных Frank RG, пишет "Коммерсант". Так, на конец июня лишь 12 банков из топ-30 крупнейших игроков депозитного рынка сохранили в...
 
Выявлено минимум 2 тыс. магазинов с фальсификатом молока и воды
В магазинах как минимум шести регионов идет торговля фальсифицированным молоком и питьевой водой, потребление которых может негативно отразиться на здоровье россиян: их качество не подтверждено маркировкой. Такую продукцию выявили в свыше 2 тыс....
 
03 июля 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 88,3844 руб., евро - 96,0195 руб.

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3 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 88,3844 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 135,03 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 96,0195 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 91,43 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
03 июля 2023 года 10:33
Квоты на экспорт лома черных металлов продлены в РФ до 31 декабря
Правительство РФ продлило действие квоты на экспорт лома и отходов лома черных металлов еще на полгода, до 31 декабря 2023 года.

Размер квоты составит 600 тыс. тонн (на уровне квоты, действовавшей в I полугодии).

Внутриквотная ставка вывозной пошлины остается...    читать дальше
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03 июля 2023 года 10:27
Evraz оценивает емкость строительной отрасли РФ в 14 млн тонн металла
Группа Evraz оценивает емкость российской строительной отрасли приблизительно в 14 млн тонн металла в год. Выручка downstream подразделения (Evraz Steel Building и Evraz Steel Box) в 2023 году может увеличится вдвое.

"Если говорить о потреблении строительных...    читать дальше
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03 июля 2023 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 3 июля движется разнонаправленно
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,65 пункта (0,023%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2796,72 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 5,76 пункта (0,586%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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03 июля 2023 года 10:22
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 664 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 июля по данным на начало операционного дня выросло до 664 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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03 июля 2023 года 10:19
Белоусов: до 1 октября регионам необходимо разработать программы развития беспилотников
Регионы РФ к 1 октября должны разработать программы развития беспилотных авиационных систем (БАС), сообщил первый зампред правительства Андрей Белоусов на заседании президиума профильной правкомиссии.

"В срок до 1 октября регионам необходимо разработать и утвердить...    читать дальше
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03 июля 2023 года 10:12
В июне погрузка по сети "РЖД" выросла на 1,4%, грузооборот - на 1,9%
Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги", по оперативной информации, в июне 2023 г. составила 101,4 млн тонн, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

Грузооборот за июнь 2023 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом...    читать дальше
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03 июля 2023 года 10:04
Российский рынок акций открылся ростом индекса РТС на 0,7%, индекс МосБиржи слабо изменился
Сегодняшние торги фондовый рынок РФ начал ростом индекса РТС на 0,7%, индекс МосБиржи незначительно изменился на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и ослабления внутриполитических рисков.

Европейские фондовые рынки завершили торги в пятницу (последнюю сессию...    читать дальше
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03 июля 2023 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 85,93/90,13 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,93/90,13 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 185 коп., Cредний курс продажи...
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03 июля 2023 года 09:58
В апреле-июне индекс оптимизма Танкан вырос впервые за семь кварталов
Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, вырос в апреле-июне до 5 пунктов по сравнению с 1 пунктом в январе-марте, говорится в сообщении Банка Японии.

Индикатор вырос впервые за семь...    читать дальше
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03 июля 2023 года 09:55
В июне индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ снизился до 52,6 пункта
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июне 2023 года составил 52,6 пункта, опустившись с майских 53,5 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последние данные указали на скромное улучшение операционных условий в секторе.

Значение показателя...    читать дальше
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03 июля 2023 года 09:48
РФ и ЕС обсуждают идею выделения из РСХБ "дочки" с доступом к SWIFT для спасения "зерновой сделки"
Россия выдвинула альтернативный вариант организации финансового обслуживания экспорта в рамках "зерновой сделки": вместо переподключения к системе SWIFT Россельхозбанка предлагается выделить из него дочерний банк с доступом к международной системе расчетов, сообщила Financial...    читать дальше
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03 июля 2023 года 09:39
Доллар дорожает к большинству основных валют
Курс доллара США умеренно восстанавливается к основным мировым валютам утром в понедельник после существенного снижения в пятницу.

Снижение доллара в конце прошлой недели было вызвано данными о том, что индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в мае вырос на 3,8% в...    читать дальше
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03 июля 2023 года 09:34
Белоруссия хотела бы разместить свое производство на калужском заводе Volvo
Белоруссия активно нацелена на создание совместных производств с Российской Федерацией и в первую очередь заинтересована в их реализации на предприятиях, которые выпускают сельскохозяйственную или пассажирскую технику, например на заводе Volvo в Калуге, заявил посол Белоруссии и...    читать дальше
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03 июля 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4105,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2754,4 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 июля составили по Российской Федерации 4105,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3835,5 млрд руб.

На начало...    читать дальше
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03 июля 2023 года 09:25
Перечень офшоров Минфина увеличивается более чем вдвое
Перечень офшорных зон - государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и не предусматривающих раскрытия и предоставления информации о финансовых операциях - с 1 июля увеличен Минфином РФ более чем в два раза.

Предыдущая редакция...    читать дальше
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03 июля 2023 года 09:16
Саудовская Аравия с июля снижает добычу нефти на 1 млн б/с
Саудовская Аравия с 1 июля добровольно снижает добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки и будет добывать беспрецедентно низко за последние годы - 9 млн б/с.

"Я бы назвал "саудовской конфеткой" (lollipop) снижение на 1 млн б/с с 1 июля (на месяц), и это также может быть...    читать дальше
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