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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 июля в размере 88,3844 руб., евро - 96,0195 руб.
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01 июля 2023 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 июля в размере 88,3844 руб., евро - 96,0195 руб.
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1 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 88,3844 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 135,03 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 96,0195 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 91,43 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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