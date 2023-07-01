ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 июля в размере 88,3844 руб., евро - 96,0195 руб.

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МВД Белоруссии выступило с предложением запретить сделки по обмены криптовалюты между физическими лицами.

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С января по июнь 2023 года столичный сервис "Банк технологий" пополнился более чем 170 высокотехнологичными решениями. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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С 1 июля снижаются предельно допустимые ставки по микрозаймам, будет введен акциз на газировку. Об этом и других нововведениях месяца пишет "Российская газета".

Заявление о выплате по ОСАГО можно будет подать в электронном вид