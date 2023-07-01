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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 июля в размере 88,3844 руб., евро - 96,0195 руб.
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01 июля 2023 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 июля в размере 88,3844 руб., евро - 96,0195 руб.

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1 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 88,3844 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 135,03 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 96,0195 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 91,43 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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"В августе в наших планах запустить аппарат нового поколения "Глонасс-К2", который будет иметь более длительные сроки активного существования и...    читать дальше
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