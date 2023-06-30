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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 87,0341 руб., курс евро в размере 95,1052 руб.
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ГЛАВНОЕ
В мае промпроизводство в РФ выросло на 7,1%
Рост промпроизводства в РФ в мае ускорился до 7,1%, после 5,2% в апреле, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 5,1%. В январе-мае промпроизводство увеличилось на 1,8%
 
Триллион рублей превысили сборы в бюджет с состоятельных россиян
В 2022 году поступления в консолидированный бюджет от повышенного НДФЛ (15% для россиян с ежегодным доходом свыше 5 млн руб.) составили 1,013 трлн руб., что почти на 60% больше, чем годом ранее, когда в казну поступило 636 млрд руб. Это следует из...
 
Граждане смогут открывать эскроу-счета для строительства частных домов
Физические лица смогут открывать эскроу-счета для строительства частных домов. Сейчас ведется проработка такого механизма, рассказали "Известиям" в Минстрое. Такой шаг упростит выдачу ипотеки, в том числе льготной, считают в...
 
Официальная стоимость жилья в Москве снижена на 5%
Минстрой снизил официальную стоимость жилья в Москве. Согласно приказу министерства, официальная стоимость квадратного метра жилья понижается на 5%, пишет "Российская газета". В целом по России нормативная стоимость "квадрата" меняется раз в...
 
30 июня 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 87,0341 руб., курс евро в размере 95,1052 руб.

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30 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 июня, составляет 87,0341 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 141,49 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 июня, составляет 95,1052 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 124,08 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
01 июля 2023 года 17:34
В Казахстане с 1 июля повышены оптовые цены на сжиженный нефтяной газ
В Казахстане с 1 июля повышены предельные оптовые цены на сжиженный нефтяной газ, сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

Цена выросла с 33 тыс. 600 тенге за тонну до 40 тыс. 320 тенге без учета НДС, уточняется в сообщении министерства.

Рост цены вызван...    читать дальше
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01 июля 2023 года 15:32
Инфляция в Казахстане в июне замедлилась до 0,5%, в годовом исчислении составила 14,6%
Инфляция в Казахстане в июне 2023 года составила 0,5%, по сравнению с 0,6% в мае, сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам в субботу. В годовом исчислении июньская инфляция составила 14,6%. Цены на непродовольственные товары...    читать дальше
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01 июля 2023 года 14:39
Россия и Куба возобновили прямое авиасообщение
С 1 июля запущены прямые рейсы из России на Кубу, сообщается в телеграм-канале правительства РФ. "Полеты на кубинский курорт Варадеро выполняются авиакомпанией "Россия" на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777", - говорится в сообщении.

На первоначальном этапе рейсы...    читать дальше
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01 июля 2023 года 14:05
Правительство РФ расширило механизм авансирования закупок промышленной продукции
Правительство РФ расширило перечень оборудования, поставки которого авансируются в объёме не менее 80% цены контракта при государственных закупках, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"В обновлённый перечень добавлено 10 видов...    читать дальше
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01 июля 2023 года 13:41
Аэропорт Хитроу повысил прогноз выручки на 2023 год до 3,44 млрд фунтов
Оператор лондонского аэропорта Хитроу Heathrow Airport Ltd. повысил прогнозы выручки и скорректированной прибыли на 2023 год благодаря росту пассажиропотока.

Прогноз выручки аэропорта на текущий год поднят до 3,44 млрд фунтов стерлингов ($4,34 млрд) по сравнению с 3,19...    читать дальше
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01 июля 2023 года 13:05
Red Wings с 11 июля запускает рейсы из Сочи в Тбилиси
Авиакомпания Red Wings с 11 июля запускает рейсы из Сочи в Тбилиси, сообщается в телеграм-канале международного аэропорта Сочи. Полеты будут выполняться по вторникам и воскресеньям на Superjet 100 вместимостью 87 пассажиров.

Вылеты из Сочинского аэропорта запланированы...    читать дальше
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01 июля 2023 года 12:33
С ноября в РФ будет запущен механизм блокировки продажи маркированной просроченной продукции
Механизм блокировки продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в случае их нахождения в незаконном обороте или истечении срока годности планируется запустить с 1 ноября 2023 года, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ. Соответствующий проект...    читать дальше
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01 июля 2023 года 12:08
Вице-премьеры России и Китая обсудили промышленное сотрудничество двух стран
Сотрудничество Китая и России в сфере промышленности стало одной из тем переговоров вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина и вице-премьера - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, сообщили китайские государственные СМИ.

Так, на встрече в пятницу в...    читать дальше
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01 июля 2023 года 11:32
Запуск спутника "Глонасс" нового поколения запланирован на август
Спутник "Глонасс-К2" нового поколения планируется запустить в августе 2023 года, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"В августе в наших планах запустить аппарат нового поколения "Глонасс-К2", который будет иметь более длительные сроки активного существования и...    читать дальше
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01 июля 2023 года 11:01
Трехсторонняя комиссия одобрила предложение о продлении выходных на майские праздники в 2024 году
Российская трёхсторонняя комиссия (РТК) поддержала предложение о десятидневных выходных в новогодние праздники 2024 года, а также о продлении выходных на майские праздники, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Участники заседания рассмотрели и...    читать дальше
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01 июля 2023 года 10:38
Правительство продлило запрет на перевозки грузов по РФ компаниями из недружественных стран
Правительство РФ продлило до 30 декабря 2023 года контрсанкции в отношении европейских автоперевозчиков, расширив запрет на перевозки по РФ на польские транспортные компании, сообщил Минтранс РФ. Соответствующее постановление (N1078) за подписью премьер-министра Михаила...    читать дальше
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01 июля 2023 года 10:04
Акционеры автодилера "Рольф" приняли решение выплатить дивиденды за 2022 год в 0,03 руб. на акцию
Годовое собрание акционеров одного из крупнейших российских автодилеров "Рольф" приняло решение выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 0,0302674 руб. на акцию, сообщила компания. Собрание прошло в заочной форме 30 июня.

Чистая прибыль "Рольфа" по РСБУ составила в 2022...    читать дальше
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01 июля 2023 года 09:31
Средняя премия по ОСАГО в мае снизилась до 7,6 тыс. руб., средняя выплата выросла до 86,5 тыс.
Средняя премия по ОСАГО в мае составила 7,6 тыс. рублей, что на 2% ниже, чем за январь-апрель 2023 года (7,8 тыс. рублей), и на 4% ниже, чем по итогам первого квартала 2023 года (7,9 тыс. рублей), сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА) со ссылкой на президента союза...    читать дальше
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01 июля 2023 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 июля в размере 88,3844 руб., евро - 96,0195 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 88,3844 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 135,03 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 96,0195 руб. По сравнению с...
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30 июня 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 июня снизилась на 0,17% и составила 49134,905 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49134,905 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 85,450 млрд руб., или на...
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30 июня 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 88,6164 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15165 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,6164 руб.

Минимальный курс доллара США составил 87,37 руб., максимальный - 89,77 руб. Было...    читать дальше
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