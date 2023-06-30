ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 87,0341 руб., курс евро в размере 95,1052 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 июня, составляет 95,1052 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 124,08 коп.

30 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 июня, составляет 87,0341 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 141,49 коп.

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В Казахстане с 1 июля повышены предельные оптовые цены на сжиженный нефтяной газ, сообщила пресс-служба Минэнерго республики. Цена выросла с 33 тыс. 600 тенге за тонну до 40 тыс. 320 тенге без учета НДС, уточняется в сообщении министерства. Цена выросла с 33 тыс. 600 тенге за тонну до 40 тыс. 320 тенге без учета НДС, уточняется в сообщении министерства. Рост цены вызван... Рост цены вызван... читать дальше

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Инфляция в Казахстане в июне 2023 года составила 0,5%, по сравнению с 0,6% в мае, сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам в субботу. В годовом исчислении июньская инфляция составила 14,6%. Цены на непродовольственные товары... читать дальше

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С 1 июля запущены прямые рейсы из России на Кубу, сообщается в телеграм-канале правительства РФ. "Полеты на кубинский курорт Варадеро выполняются авиакомпанией "Россия" на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777", - говорится в сообщении. На первоначальном этапе рейсы... На первоначальном этапе рейсы... читать дальше

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Правительство РФ расширило перечень оборудования, поставки которого авансируются в объёме не менее 80% цены контракта при государственных закупках, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. "В обновлённый перечень добавлено 10 видов... "В обновлённый перечень добавлено 10 видов... читать дальше

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Оператор лондонского аэропорта Хитроу Heathrow Airport Ltd. повысил прогнозы выручки и скорректированной прибыли на 2023 год благодаря росту пассажиропотока. Прогноз выручки аэропорта на текущий год поднят до 3,44 млрд фунтов стерлингов ($4,34 млрд) по сравнению с 3,19... Прогноз выручки аэропорта на текущий год поднят до 3,44 млрд фунтов стерлингов ($4,34 млрд) по сравнению с 3,19... читать дальше

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Авиакомпания Red Wings с 11 июля запускает рейсы из Сочи в Тбилиси, сообщается в телеграм-канале международного аэропорта Сочи. Полеты будут выполняться по вторникам и воскресеньям на Superjet 100 вместимостью 87 пассажиров. Вылеты из Сочинского аэропорта запланированы... Вылеты из Сочинского аэропорта запланированы... читать дальше

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Механизм блокировки продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в случае их нахождения в незаконном обороте или истечении срока годности планируется запустить с 1 ноября 2023 года, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ. Соответствующий проект... читать дальше

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Сотрудничество Китая и России в сфере промышленности стало одной из тем переговоров вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина и вице-премьера - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, сообщили китайские государственные СМИ. Так, на встрече в пятницу в... Так, на встрече в пятницу в... читать дальше

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Спутник "Глонасс-К2" нового поколения планируется запустить в августе 2023 года, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "В августе в наших планах запустить аппарат нового поколения "Глонасс-К2", который будет иметь более длительные сроки активного существования и... "В августе в наших планах запустить аппарат нового поколения "Глонасс-К2", который будет иметь более длительные сроки активного существования и... читать дальше

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Российская трёхсторонняя комиссия (РТК) поддержала предложение о десятидневных выходных в новогодние праздники 2024 года, а также о продлении выходных на майские праздники, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. "Участники заседания рассмотрели и... "Участники заседания рассмотрели и... читать дальше

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Правительство РФ продлило до 30 декабря 2023 года контрсанкции в отношении европейских автоперевозчиков, расширив запрет на перевозки по РФ на польские транспортные компании, сообщил Минтранс РФ. Соответствующее постановление (N1078) за подписью премьер-министра Михаила... читать дальше

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Годовое собрание акционеров одного из крупнейших российских автодилеров "Рольф" приняло решение выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 0,0302674 руб. на акцию, сообщила компания. Собрание прошло в заочной форме 30 июня. Чистая прибыль "Рольфа" по РСБУ составила в 2022... Чистая прибыль "Рольфа" по РСБУ составила в 2022... читать дальше

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Средняя премия по ОСАГО в мае составила 7,6 тыс. рублей, что на 2% ниже, чем за январь-апрель 2023 года (7,8 тыс. рублей), и на 4% ниже, чем по итогам первого квартала 2023 года (7,9 тыс. рублей), сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА) со ссылкой на президента союза... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 88,3844 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 135,03 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 96,0195 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 96,0195 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49134,905 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 85,450 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15165 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,6164 руб. Минимальный курс доллара США составил 87,37 руб., максимальный - 89,77 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 87,37 руб., максимальный - 89,77 руб. Было... читать дальше

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