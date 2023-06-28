ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 июня в размере 85,6192 руб.

28 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 июня, составляет 85,6192 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 56,88 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 49067,612 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 44,764 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7577 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,9424 руб. Минимальный курс евро составил 92,9375 руб., максимальный - 94,63 руб. Было заключено 12803... Минимальный курс евро составил 92,9375 руб., максимальный - 94,63 руб. Было заключено 12803... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6991 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,7597 руб. Минимальный курс доллара США составил 84,885 руб., максимальный - 86,53 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 84,885 руб., максимальный - 86,53 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 360 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,807 руб. Минимальный курс юаня составил 11,737 руб., максимальный - 11,9 руб. Было заключено 42599 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,737 руб., максимальный - 11,9 руб. Было заключено 42599 сделок.... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в июне 2023 года по сравнению с маем снизился на 0,3 процентных пункта и составил плюс 2,5%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В обрабатывающем секторе индикатор вырос на 0,1... читать дальше

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Безработица в России в мае 2023 года составила 3,2%, что соответствует минимальному значению за период наблюдений показателя с 1991 года, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Предыдущий минимум в 3,3% был достигнут в апреле этого года, до... Предыдущий минимум в 3,3% был достигнут в апреле этого года, до... читать дальше

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В январе-апреле 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 9 трлн... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в апреле 2023 года составил 10,4% в годовом выражении после роста на 2,7% месяцем ранее, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в... По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в... читать дальше

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В мае 2023 года оборот розничной торговли в России вырос на 9,3% по сравнению с показателем за май 2022 года, до 3 трлн 763,9 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В апреле показатель увеличился на 7,8%, в марте снизился на 4,8%, в феврале - на 8,7%,... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию за период с 20 по 26 июня выросли в среднем на 0,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 14 по 19 июня снижение цен составило 0,2%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,3%, в том числе:... Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,3%, в том числе:... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в мае 2023 года вырос на 8,7% в годовом выражении после роста на 5,5% в апреле, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Индекс исчисляется на основе данных об изменении... Индекс исчисляется на основе данных об изменении... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 20 по 26 июня 2023 г. повысились на 0,4%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 14 по 19 июня бензин подорожал на 0,3%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 26 июня увеличилась на 22... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 26 июня увеличилась на 22... читать дальше

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За период с 20 по 26 июня 2023 года потребительские цены увеличили темп роста до 0,16%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 14 по 19 июня потребительские цены повысились на 0,02%. С начала июня цены выросли на 0,38%, с начала года... С начала июня цены выросли на 0,38%, с начала года... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики на фоне стабилизации внутриполитической ситуации в России и разнополярных сигналов с внешних биржевых площадок. Индекс МосБиржи вышел в плюс за счет резкого ослабления рубля. На рынках Азии наблюдалась смешанная динамика... На рынках Азии наблюдалась смешанная динамика... читать дальше

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Около трети микрофинансовых организаций (МФО) в 1-м квартале 2023 года продолжили работать в сегментах с полной стоимостью кредита (ПСК) выше 292% годовых, должны будут изменить свои бизнес-модели после вступления в силу требований об ограничении, говорится в обзоре ЦБ РФ,... читать дальше

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Евросоюз (ЕС) продолжит работу над тем, как использовать замороженные российские активы с целью помощи в восстановлении Украины, однако это сложный вопрос, заявил журналистам высокопоставленный европейский чиновник. "Будут дебаты. Не знаю, каков будет итог. В любом... "Будут дебаты. Не знаю, каков будет итог. В любом... читать дальше

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