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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 84,6642 руб., евро - 92,2969 руб.
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27 июня 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 84,6642 руб., евро - 92,2969 руб.
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27 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июня, составляет 84,6642 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 58,49 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 июня, составляет 92,2969 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 80,36 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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