ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 84,2467 руб., евро - 92,0014 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 92,0014 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,31 коп.

22 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 84,2467 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,31 коп.

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Банк Англии по итогам сегодняшнего заседания может увеличить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,75% годовых, полагает большинство аналитиков и экономистов. Британский регулятор повышал ставки на протяжении двенадцати заседаний подряд с декабря 2021... Британский регулятор повышал ставки на протяжении двенадцати заседаний подряд с декабря 2021... читать дальше

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Рыбаки РФ в ходе начавшейся 1 июня лососевой путины выловили более 3,6 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 43% больше, чем на аналогичную дату 2021 года, сообщает Росрыболовство. Выловы лососей традиционно сравнивают между нечетными и между четными годами в связи с... читать дальше

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Цены на нефть опускаются в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. Внимание трейдеров направлено на данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, которые будут обнародованы в 18:00 мск. Отчет Американского института нефти... Внимание трейдеров направлено на данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, которые будут обнародованы в 18:00 мск. Отчет Американского института нефти... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $975,82 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 134,68 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 45 выпускам облигаций на общую сумму 6,47 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Фондовый рынок США завершил торги в минусе на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который дал понять, что американский ЦБ готов продолжить подъем базовой процентной ставки. Пауэлл, представивший в среду полугодовой отчет о... Пауэлл, представивший в среду полугодовой отчет о... читать дальше

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Доллар США слегка снижался на "Московской бирже" на старте торгов в четверг. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 83,9 руб. (-8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 34,67 коп. ниже уровня действующего официального... По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 83,9 руб. (-8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 34,67 коп. ниже уровня действующего официального... читать дальше

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Ценовые ожидания предприятий в июне снижаются второй месяц подряд после роста в апреле и марте, однако превышают среднегодовые значения 2017-2019 годов, когда уровень инфляции был вблизи цели, говорится в комментарии Банка России. При этом рост ценовых ожиданий... При этом рост ценовых ожиданий... читать дальше

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Европейские фондовые индексы по итогам торгов в среду в основном снизились на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который дал понять, что американский ЦБ продолжит ужесточение денежно-кредитной политики. Давление на рынки также... Давление на рынки также... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 84,2467 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,31 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 92,0014 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 92,0014 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 08:05 08:05 Индекс потребительского доверия к экономике... Индекс потребительского доверия к экономике... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 49705,153 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 261,005 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 337 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,698 руб. Минимальный курс юаня составил 11,618 руб., максимальный - 11,784 руб. Было заключено 45716 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,618 руб., максимальный - 11,784 руб. Было заключено 45716 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 737 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,212 руб. Минимальный курс доллара США составил 83,685 руб., максимальный - 84,95 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 83,685 руб., максимальный - 84,95 руб. Было заключено... читать дальше

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