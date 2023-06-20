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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 21 июня в размере 92,0745 руб.
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20 июня 2023 года 16:18
ЦБ РФ установил курс евро с 21 июня в размере 92,0745 руб.
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20 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 июня, составляет 92,0745 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,79 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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