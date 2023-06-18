ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 июня в размере 83,6498 руб., евро - 91,6329 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 17 июня, составляет 91,6329 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 66,64 коп.

18 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 июня, составляет 83,6498 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,13 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 49393,585 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 79,381 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1203 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,7941 руб. Минимальный курс евро составил 91,5425 руб., максимальный - 92,5375 руб. Было заключено 11406... Минимальный курс евро составил 91,5425 руб., максимальный - 92,5375 руб. Было заключено 11406... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 151 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7219 руб. Минимальный курс юаня составил 11,68 руб., максимальный - 11,808 руб. Было заключено 34956 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,68 руб., максимальный - 11,808 руб. Было заключено 34956 сделок.... читать дальше

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Банк России опубликовал проект указания, согласно которому, после 1 января 2024 года на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будет действовать полис ОСАГО, для которого территориальный коэффициент составит 0,68, сообщает ЦБ, комментируя проект... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги на позитиве, завершил понедельник в плюсе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,51% - до 2815,07 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,51% - до 2815,07 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск прибавил 0,65% и составил 1054,31 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск прибавил 0,65% и составил 1054,31 пункта. Европейские рынки акций снижались с... Европейские рынки акций снижались с... читать дальше

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Совет Думы в понедельник принял решение отложить намеченное на 20 июня рассмотрение в первом чтении пакета законопроектов о старательской деятельности (или так называемом "вольном приносе") до проведения парламентских слушаний, сообщил глава думского комитета по бюджету Андрей... читать дальше

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С 1 июля германская почтово-логистическая компания Deutsche Post DHL Group сменит название на DHL Group. "Новое название отражает трансформацию, которую группа претерпела за последние годы, и отдает дань уважения ее национальным и международным логистическим операциям... "Новое название отражает трансформацию, которую группа претерпела за последние годы, и отдает дань уважения ее национальным и международным логистическим операциям... читать дальше

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Из 28 союзных программ Минском и Москвой полностью выполнено 10, сообщил в понедельник председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко. "Следует признать, что, несмотря на колоссальные усилия, предпринимаемые США и их союзниками... "Следует признать, что, несмотря на колоссальные усилия, предпринимаемые США и их союзниками... читать дальше

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Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE получила от индийской авиакомпании IndiGo заказ на 500 самолетов, что является рекордом для отрасли. Соглашение между двумя компаниями было подписано в ходе открывшегося в понедельник в Ле-Бурже авиационно-космического... Соглашение между двумя компаниями было подписано в ходе открывшегося в понедельник в Ле-Бурже авиационно-космического... читать дальше

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Нефтяные цены остаются в отрицательной зоне в ходе торгов вечером на фоне укрепления доллара США. Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:43 мск составили $76,53 за баррель, что на $0,08 (0,1%) ниже цены на... Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:43 мск составили $76,53 за баррель, что на $0,08 (0,1%) ниже цены на... читать дальше

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Цены на бензин на столичных заправках продолжают умеренно расти седьмую неделю подряд, на дизтопливо - перешли к незначительному росту, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА). По ее данным, в период с 12 по 19 июня средневзвешенная стоимость литра Аи-92 выросла... По ее данным, в период с 12 по 19 июня средневзвешенная стоимость литра Аи-92 выросла... читать дальше

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Британская сеть магазинов одежды Next Plc улучшила прогнозы продаж и доналоговой прибыли на текущий финансовый год. В компании отмечают, что погодные изменения и увеличение зарплат в Великобритании способствовали неожиданному росту ее продаж во 2-м... В компании отмечают, что погодные изменения и увеличение зарплат в Великобритании способствовали неожиданному росту ее продаж во 2-м... читать дальше

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Граждане Швейцарии проголосовали за введение минимального налога на прибыль по ставке 15%, сообщает портал swissinfo.ch. Согласно подведенным в воскресенье итогам референдума, инициативу поддержали 78,5% проголосовавших при явке в 41,9%. Введение налога одобрили во всех 26... читать дальше

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По состоянию на 1 июня зерновые и зернобобовые культуры в хозяйствах всех категорий были посеяны на 27,254 млн га, что на 8,1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщил Росстат в понедельник. В том числе сельхозорганизации разместили эти посевы на 17,713 млн га (65%... читать дальше

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9 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-483 на 73 млрд 52,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Меморандум РФ и ООН по облегчению экспорта сельхозпродукции с Украины не прекратит своего существования в случае досрочного прекращения "Зерновой сделки", заявил в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Нет. Не прекратит", - сказал он журналистам в Москве,... "Нет. Не прекратит", - сказал он журналистам в Москве,... читать дальше

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