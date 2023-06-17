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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 июня в размере 83,6498 руб., евро - 91,6329 руб.
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17 июня 2023 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 июня в размере 83,6498 руб., евро - 91,6329 руб.
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17 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 июня, составляет 83,6498 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,13 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 июня, составляет 91,6329 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 66,64 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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