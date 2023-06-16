ЦБ РФ установил курс евро с 17 июня в размере 91,6329 руб.

16 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 17 июня, составляет 91,6329 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 66,64 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49314,204 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 184,402 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6816 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,6738 руб. Минимальный курс евро составил 91,335 руб., максимальный - 92,0475 руб. Было заключено 10427... Минимальный курс евро составил 91,335 руб., максимальный - 92,0475 руб. Было заключено 10427... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 93 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,737 руб. Минимальный курс юаня составил 11,708 руб., максимальный - 11,787 руб. Было заключено 41439 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,708 руб., максимальный - 11,787 руб. Было заключено 41439 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1817,0000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,7238 руб. Минимальный курс доллара США составил 83,4475 руб., максимальный - 84,28 руб.... Минимальный курс доллара США составил 83,4475 руб., максимальный - 84,28 руб.... читать дальше

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Евро и доллар ускорили темпы роста на Московской бирже в пятницу вечером, курс евро при этом поднялся выше 92 руб. впервые с 25 апреля. Курс евро составил 92,0125 руб. в 18:47 мск, что на 42,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 84,2175... Курс евро составил 92,0125 руб. в 18:47 мск, что на 42,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 84,2175... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги незначительными изменениями по индексу МосБиржи и снижением индекса РТС, наблюдая за новостями с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в то время как внешние площадки подают позитивные сигналы. В Азии сегодня... В Азии сегодня... читать дальше

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Инфляция в США остается слишком высокой, и возможность дальнейшего подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) не исключена, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Том Баркин. "Я хочу напомнить, что целевой показатель... "Я хочу напомнить, что целевой показатель... читать дальше

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Россия за четыре месяца этого года увеличила экспорт продукции АПК в Алжир в 2,5 раза, сообщил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин на сессии "Россия - Алжир" в рамках Петербургского международного экономического форума .По его словам, импорт из Алжира за этот период... читать дальше

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Механизм обмена активами, заблокированными в России и ЕС, должен предполагать добровольный формат и обеспечивать равные условия для российских инвесторов, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ... Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ... читать дальше

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Формат сделки ОПЕК+ имеет хорошие перспективы, решения по сокращению добычи носят деполитизированный характер и направлены в том числе против негативных последствий от политических решений ряда стран в области экономики, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского... читать дальше

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Банк России поддерживает конкуренцию между банками и СБП в сфере "быстрых платежей", не видит целесообразности в создании второй карточной системы, так как их популярность со временем будет падать, сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3201 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,6766 руб. Минимальный курс доллара США составил 83,4075 руб., максимальный - 84 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 83,4075 руб., максимальный - 84 руб. Было заключено... читать дальше

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Российская нефтегазовая отрасль в хорошем состоянии и имеет перспективы развития, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ-2023. "Происходит постепенная замена одних рынков на другие рынки, и никакой катастрофы мы здесь не видим. Это заставляет наши... "Происходит постепенная замена одних рынков на другие рынки, и никакой катастрофы мы здесь не видим. Это заставляет наши... читать дальше

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Объем производства промышленной продукции в Белоруссии в январе-мае 2023 года достиг в денежном выражении 73,2 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 4,1% больше, чем в январе-мае 2022 года, говорится в сообщении Белстата. В январе-апреле рост... В январе-апреле рост... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в июне вырос до 63,9 пункта по сравнению с 59,2 пункта месяцем ранее, согласно предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это максимальный уровень за четыре месяца. Аналитики в среднем... читать дальше

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Первые проекты фондов акционерного капитала, создаваемых ВЭБом и банками, должны стартовать уже этим летом, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2023. "Нужно развивать привлечение акционерного капитала. При участии ВЭБа мы запустим... "Нужно развивать привлечение акционерного капитала. При участии ВЭБа мы запустим... читать дальше

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