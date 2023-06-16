.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3390,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2875,2 млрд руб.
.
16 июня 2023 года 09:29
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3390,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2875,2 млрд руб.
|0
16 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 июня составили по Российской Федерации 3390,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3155,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3784,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3546,2 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 июня составили 2875,2 млрд руб. против 2898,77739 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
16 июня 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 16 июня выросла на 0,38% и составила 49314,204 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49314,204 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 184,402 млрд руб., или на...
.16 июня 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6816 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,6738 руб. Минимальный курс евро составил 91,335 руб., максимальный - 92,0475 руб. Было заключено 10427... читать дальше
.16 июня 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 93 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,737 руб. Минимальный курс юаня составил 11,708 руб., максимальный - 11,787 руб. Было заключено 41439 сделок.... читать дальше
.16 июня 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1817,0000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,7238 руб. Минимальный курс доллара США составил 83,4475 руб., максимальный - 84,28 руб.... читать дальше
.16 июня 2023 года 19:04
Евро и доллар ускорили темпы роста на Московской бирже в пятницу вечером, курс евро при этом поднялся выше 92 руб. впервые с 25 апреля. Курс евро составил 92,0125 руб. в 18:47 мск, что на 42,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 84,2175... читать дальше
.16 июня 2023 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги незначительными изменениями по индексу МосБиржи и снижением индекса РТС, наблюдая за новостями с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в то время как внешние площадки подают позитивные сигналы. В Азии сегодня... читать дальше
.16 июня 2023 года 18:47
Инфляция в США остается слишком высокой, и возможность дальнейшего подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) не исключена, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Том Баркин. "Я хочу напомнить, что целевой показатель... читать дальше
.16 июня 2023 года 18:32
Россия за четыре месяца этого года увеличила экспорт продукции АПК в Алжир в 2,5 раза, сообщил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин на сессии "Россия - Алжир" в рамках Петербургского международного экономического форума .По его словам, импорт из Алжира за этот период... читать дальше
.16 июня 2023 года 18:23
Механизм обмена активами, заблокированными в России и ЕС, должен предполагать добровольный формат и обеспечивать равные условия для российских инвесторов, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ... читать дальше
.16 июня 2023 года 18:15
Формат сделки ОПЕК+ имеет хорошие перспективы, решения по сокращению добычи носят деполитизированный характер и направлены в том числе против негативных последствий от политических решений ряда стран в области экономики, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского... читать дальше
.16 июня 2023 года 18:07
Банк России поддерживает конкуренцию между банками и СБП в сфере "быстрых платежей", не видит целесообразности в создании второй карточной системы, так как их популярность со временем будет падать, сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах... читать дальше
.16 июня 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3201 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,6766 руб. Минимальный курс доллара США составил 83,4075 руб., максимальный - 84 руб. Было заключено... читать дальше
.16 июня 2023 года 17:58
Российская нефтегазовая отрасль в хорошем состоянии и имеет перспективы развития, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ-2023. "Происходит постепенная замена одних рынков на другие рынки, и никакой катастрофы мы здесь не видим. Это заставляет наши... читать дальше
.16 июня 2023 года 17:46
Объем производства промышленной продукции в Белоруссии в январе-мае 2023 года достиг в денежном выражении 73,2 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 4,1% больше, чем в январе-мае 2022 года, говорится в сообщении Белстата. В январе-апреле рост... читать дальше
.16 июня 2023 года 17:39
Индекс потребительского доверия в США в июне вырос до 63,9 пункта по сравнению с 59,2 пункта месяцем ранее, согласно предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это максимальный уровень за четыре месяца. Аналитики в среднем... читать дальше
.16 июня 2023 года 17:31
Первые проекты фондов акционерного капитала, создаваемых ВЭБом и банками, должны стартовать этим летом - Путин
Первые проекты фондов акционерного капитала, создаваемых ВЭБом и банками, должны стартовать уже этим летом, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2023. "Нужно развивать привлечение акционерного капитала. При участии ВЭБа мы запустим... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.