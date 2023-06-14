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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 15 июня в размере 91,0668 руб.
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14 июня 2023 года 16:01

ЦБ РФ установил курс евро с 15 июня в размере 91,0668 руб.

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14 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 91,0668 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,69 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
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Заявленное весной этого года российскими властями возможное смягчение ограничений в отношении компаний из недружественных стран, продолжающих инвестировать в РФ, должно происходить конфиденциально и в автоматическом режиме, считают в Российском союзе промышленников и...    читать дальше
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Ксавье Ньель, Матье Пигасс и...    читать дальше
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