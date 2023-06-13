ЦБ РФ установил курс евро с 14 июня в размере 90,3899 руб.

13 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 14 июня, составляет 90,3899 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 138,42 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 48404,066 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 543,028 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10612 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,6934 руб. Минимальный курс доллара США составил 82,67 руб., максимальный - 84,32 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 82,67 руб., максимальный - 84,32 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1045 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6721 руб. Минимальный курс юаня составил 11,545 руб., максимальный - 11,739 руб. Было заключено 46753... Минимальный курс юаня составил 11,545 руб., максимальный - 11,739 руб. Было заключено 46753... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14424 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,4368 руб. Минимальный курс евро составил 88,6225 руб., максимальный - 91 руб. Было заключено 11087 сделок.... Минимальный курс евро составил 88,6225 руб., максимальный - 91 руб. Было заключено 11087 сделок.... читать дальше

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Страны Запада в очередной раз обманули Россию, не выполнив ее требования в рамках "зерновой сделки", и Москва думает о том, чтобы из этой сделки выйти, заявил президент РФ Владимир Путин. "К сожалению, нас в очередной раз обманули - ничего не сделали с точки зрения... "К сожалению, нас в очередной раз обманули - ничего не сделали с точки зрения... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги разнонаправленными изменениями индексов, завершил вторник так же. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,82% и составил 2757,28 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,82% и составил 2757,28 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,16% - до 1030,64 пункта.... Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,16% - до 1030,64 пункта.... читать дальше

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Президент России Владимир Путин подписал указ о передачи 100% акций киностудии им. Горького из собственности правительства РФ в собственность правительства Москвы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. "В целях... "В целях... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в мае 2023 года вырос на 3,1% по отношению к апрелю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. В январе-мае 2023 года реальный эффективный курс... В январе-мае 2023 года реальный эффективный курс...

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В мае крупнейшие банки (системно значимые кредитные организации, СЗКО) снизили объем продажи валюты на рынке до 352 млрд рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ. В апреле СЗКО продали валюту на рынке на 390 млрд рублей, и это... В апреле СЗКО продали валюту на рынке на 390 млрд рублей, и это... читать дальше

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Банк России не выявил свидетельств скоординированных действий инвесторов в ходе анализа волатильности акций второго и третьего эшелонов в конце 2022 года - начале 2023 года, говорится в докладе ЦБ "Обзор рисков финансовых рынков". Эпизоды резких скачков стоимости ценных... Эпизоды резких скачков стоимости ценных... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает для компаний налог на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax), он будет зачисляться в федеральный бюджет, с учетом суммы обеспечительного платежа по налогу. Документы "О внесении изменений в часть первую и статью... читать дальше

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Доля системно значимых кредитных организаций (СЗКО) в аукционах облигаций федерального займа (ОФЗ) несколько увеличилась на фоне размещения флоатеров, однако все еще остается невысокой - 18,5%. Такие данные содержатся в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленном Банком... читать дальше

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Доля юаня на российском биржевом валютном рынке в мае выросла до 39,2%, с 36,1%, а доля "токсичных" валют сократилась до 59,4%, сообщается в очередном обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ. В частности, доля доллара США в объеме операций... В частности, доля доллара США в объеме операций... читать дальше

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Сборы российских страховщиков по автокаско в 1-м квартале 2023 года увеличились на 13,4% - до 57,8 млрд рублей, выплаты выросли на 2,1% - до 29,2 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, следует из статистики Банка России. В целом по добровольному... В целом по добровольному... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9234 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,6124 руб. Минимальный курс доллара США составил 82,745 руб., максимальный - 84,1375 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 82,745 руб., максимальный - 84,1375 руб. Было... читать дальше

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Ключевые банки, работающие с российским АПК, с начала года к 7 июня направили на кредитование сезонных полевых работ 448,4 млрд рублей, что на 1,6% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк выдал 304 млрд рублей... В частности, Россельхозбанк выдал 304 млрд рублей... читать дальше

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