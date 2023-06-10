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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 июня в размере 82,6417 руб., евро - 89,0057 руб.
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10 июня 2023 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 июня в размере 82,6417 руб., евро - 89,0057 руб.
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10 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 82,6417 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 54,87 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 89,0057 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 96,78 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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