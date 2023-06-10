ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 июня в размере 82,6417 руб., евро - 89,0057 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 89,0057 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 96,78 коп.

10 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 82,6417 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 54,87 коп.

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Девелоперы вложат более 47,3 млрд руб. в строительство 12 современных производственных предприятий и двух логистических комплексов, которые появятся в Москве по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... читать дальше

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В 2023 году потребление мороженого в России увеличится до 3,3 кг на человека, а затем продолжит расти и достигнет 4,4 кг по итогам 2030 года, прогнозируют аналитики Россельхозбанка. 10 июня отмечается Всемирный день мороженого. В течение предыдущих 10 лет россияне с... В течение предыдущих 10 лет россияне с... читать дальше

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Правительство продолжает работу по развитию информационной системы "Одно окно" для участников внешнеторговой деятельности. Принято решение расширить перечень государственных услуг, которые оказываются экспортёрам и импортёрам в электронной форме по принципу "одного окна".... читать дальше

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Безработица в Канаде в мае 2023 года составила 5,2%, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Ранее с декабря 2022 года безработица в стране сохранялась на уровне 5,0%. Число занятых в экономике Канады в прошлом месяце снизилось на 77 тыс., или на... Число занятых в экономике Канады в прошлом месяце снизилось на 77 тыс., или на... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует увеличение к 2027 году валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) до $12 млрд 608 млн. По итогам 2022 года валютные резервы ЦБА составили $8 млрд 996 млн. Таким образом, в 2023-2026гг рост... По итогам 2022 года валютные резервы ЦБА составили $8 млрд 996 млн. Таким образом, в 2023-2026гг рост... читать дальше

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ВТБ намерен полностью выйти из "Деметра-холдинга", объединяющего активы в области транспортной экспортной логистики и трейдинга, заявил глава банка Андрей Костин. "Мы оттуда выходим. Это решено. Мы уже давно ушли из контроля и будем уходить полностью", - сказал он в интервью... читать дальше

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Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов пополнился новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с тяжёлыми и хроническими заболеваниями, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. "В... "В... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Азербайджана по обязательствам в национальной и иностранной валютах на уровне "BB+/B", говорится в пресс-релизе агентства, выдержки из которого приводит... читать дальше

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На реализацию национального проекта "Демография" в 2023 году предусмотрено свыше 900 млрд руб., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "По объемам финансирования нацпроект "Демография" остается крупнейшим из всех национальных проектов. На его реализацию в 2023 году... читать дальше

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Закон об обязательном распространении страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) на легковые такси должен вступит в силу не ранее 1 сентября 2024 г., говорится в письме Банка России в комитет по финансовому рынку Госдумы. Письмо опубликовано в электронной базе... читать дальше

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Минсельхоз США в июньском отчете, опубликованном в пятницу, повысил сразу на 3,5 млн тонн, до 85 млн тонн с 81,5 млн тонн (по майской оценке), прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году. Оценка экспорта повышена на 1 млн тонн - до 46,5 млн тонн с 45,5 млн тонн месяцем ранее. Прогноз... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились в пятницу третий день подряд, при этом по итогам всей недели они также зафиксировали падение. Инвесторы оценивали свежие статданные из Китая, при этом внимание рынков постепенно переключается на заседания... Инвесторы оценивали свежие статданные из Китая, при этом внимание рынков постепенно переключается на заседания... читать дальше

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В Минэкономразвития считают правильным, что ЦБ при принятии решения по ключевой ставке учел не только возможные инфляционные риски, но и фактический уровень инфляции, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в кулуарах Евразийского конгресса. По его... читать дальше

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Банки РФ в мае, по предварительным данным, сохранили высокие объемы выдач розничных кредитов, говорится в обзоре ЦБ о денежно-кредитных условиях и трансмиссионном механизме денежно-кредитной политике. За апрель портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 1,2%, что... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 82,6417 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 54,87 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 89,0057 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 89,0057 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 47861,038 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 214,360 млрд руб., или на...

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