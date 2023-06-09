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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,9872 руб.
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09 июня 2023 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,9872 руб.
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9 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9761 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,9872 руб. Минимальный курс евро составил 88,81 руб., максимальный - 89,4675 руб. Было заключено 4712 сделок. Объем торгов составил 15555,06 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,0125 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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